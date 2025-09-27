;

VIDEO. La Roja piensa en grande tras debutar con victoria en el Mundial Sub 20: “Este grupo no tiene límites”

Ian Gárguez le dio el triunfo a Chile en la última jugada y ya piensa en lo que viene.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes - FIFA

Ian Gárguez fue el encargado de desatar la euforia en el Estadio Nacional al anotar el 2-1 agónico con el que Chile venció a Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20.

El defensor de Palestino se vistió de atacante para cazar un balón suelto dentro del área rival. Esta posición en la cancha no le es desconocida, ya que cuando era más joven jugaba de delantero.

Recuerdos de pequeño, cuando jugaba más adelante. Feliz de haber aportado con un gol”, dijo el también jugador de la selección adulta a la transmisión oficial.

Revisa también:

ADN

Sobre el empuje que mostró el equipo para ir a buscar el resultado, comentó: “Creo que son tres puntos importantes. Si bien es el primer paso y debemos seguir concentrados y con los pies en la tierra, esto es para que se den cuenta de que este grupo no tiene límites”.

“Somos un equipo que nunca deja de luchar, sabemos que todos los partidos van a ser así de complicados. Lamentablemente nos empataron, pero supimos sacar el partido”, sentenció Gárguez.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad