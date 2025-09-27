Ian Gárguez fue el encargado de desatar la euforia en el Estadio Nacional al anotar el 2-1 agónico con el que Chile venció a Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20.

El defensor de Palestino se vistió de atacante para cazar un balón suelto dentro del área rival. Esta posición en la cancha no le es desconocida, ya que cuando era más joven jugaba de delantero.

“Recuerdos de pequeño, cuando jugaba más adelante. Feliz de haber aportado con un gol”, dijo el también jugador de la selección adulta a la transmisión oficial.

Sobre el empuje que mostró el equipo para ir a buscar el resultado, comentó: “Creo que son tres puntos importantes. Si bien es el primer paso y debemos seguir concentrados y con los pies en la tierra, esto es para que se den cuenta de que este grupo no tiene límites”.

“Somos un equipo que nunca deja de luchar, sabemos que todos los partidos van a ser así de complicados. Lamentablemente nos empataron, pero supimos sacar el partido”, sentenció Gárguez.