;

Padre encontró a su hijo baleado y a su hija muerta: los dramáticos detalles del presunto parricidio en Chiguayante

La principal sospechosa es la madre, mujer de 64 años que es intensamente buscada por la PDI, tras darse a la fuga.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

Horror en Chiguayante: madre prófuga tras ser acusada de matar a su hija y dejar a su hijo en riesgo vital

Horror en Chiguayante: madre prófuga tras ser acusada de matar a su hija y dejar a su hijo en riesgo vital

03:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, quedó conmocionada tras un brutal hecho ocurrido la noche del viernes en la Villa Aranjuez, donde una mujer de 64 años habría disparado contra sus dos hijos al interior del domicilio familiar.

La hija, de 39 años, murió en el lugar tras recibir un impacto de bala en la cabeza, mientras que el hijo, de 33, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, donde permanece internado en riesgo vital con múltiples heridas balísticas.

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, subprefecto Enrique Guzmán, relató cómo se descubrió la tragedia: “El padre llegó alrededor de las 20 horas a su domicilio y encuentra a su hijo gravemente herido. Da aviso a los vecinos, a Carabineros y a personal paramédico, quienes lo trasladan al hospital. Poco después, se percatan de que su hija se encontraba fallecida dentro de la vivienda”.

Revisa también

ADN

La Fiscalía confirmó que la principal sospechosa es la madre, actualmente prófuga. El fiscal del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Matías Arellano, detalló que “ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas. Estamos desplegando todas las diligencias con la PDI y Carabineros para ubicar a la madre y esclarecer este lamentable hecho”.

“Nunca vimos nada extraño”

Vecinos aseguraron que la familia llevaba poco tiempo en el sector y que no habían mostrado conductas que alertaran sobre un conflicto. “La verdad es tremendamente triste, algo debía estar ocurriendo en esa familia para que pasara esto. Nunca vimos nada extraño”, comentó Elodia Morales, residente del barrio

El caso ha generado gran impacto en la comunidad, ya que se suma a otro hecho de violencia armada ocurrido en menos de 24 horas, con lo que los homicidios en la región del Biobío ya alcanzan los 76 en lo que va del año.

Por ahora, la búsqueda de la mujer continúa, mientras su hijo permanece hospitalizado luchando por su vida en Concepción.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad