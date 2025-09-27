Padre encontró a su hijo baleado y a su hija muerta: los dramáticos detalles del presunto parricidio en Chiguayante

Horror en Chiguayante: madre prófuga tras ser acusada de matar a su hija y dejar a su hijo en riesgo vital

La comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, quedó conmocionada tras un brutal hecho ocurrido la noche del viernes en la Villa Aranjuez, donde una mujer de 64 años habría disparado contra sus dos hijos al interior del domicilio familiar.

La hija, de 39 años, murió en el lugar tras recibir un impacto de bala en la cabeza, mientras que el hijo, de 33, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, donde permanece internado en riesgo vital con múltiples heridas balísticas.

🚨La Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción investiga un presunto parricidio en #Chiguayante Una madre habría disparado en contra de su hija de 29 años y dejó en riesgo vital a su hijo de 35. Tras el hecho huyó del lugar. Es buscada intensamente @adnradiochile pic.twitter.com/XZTL83Ooy6 — Nicolás Medina Parada (@nicomedinapa) September 27, 2025

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, subprefecto Enrique Guzmán, relató cómo se descubrió la tragedia: “El padre llegó alrededor de las 20 horas a su domicilio y encuentra a su hijo gravemente herido. Da aviso a los vecinos, a Carabineros y a personal paramédico, quienes lo trasladan al hospital. Poco después, se percatan de que su hija se encontraba fallecida dentro de la vivienda”.

La Fiscalía confirmó que la principal sospechosa es la madre, actualmente prófuga. El fiscal del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Matías Arellano, detalló que “ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas. Estamos desplegando todas las diligencias con la PDI y Carabineros para ubicar a la madre y esclarecer este lamentable hecho”.

“Nunca vimos nada extraño”

Vecinos aseguraron que la familia llevaba poco tiempo en el sector y que no habían mostrado conductas que alertaran sobre un conflicto. “La verdad es tremendamente triste, algo debía estar ocurriendo en esa familia para que pasara esto. Nunca vimos nada extraño”, comentó Elodia Morales, residente del barrio

El caso ha generado gran impacto en la comunidad, ya que se suma a otro hecho de violencia armada ocurrido en menos de 24 horas, con lo que los homicidios en la región del Biobío ya alcanzan los 76 en lo que va del año.

Por ahora, la búsqueda de la mujer continúa, mientras su hijo permanece hospitalizado luchando por su vida en Concepción.