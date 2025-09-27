Jara critica a Matthei por condicionar Presupuesto 2026: “Es temerario negar la tramitación sin siquiera conocerlo”

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, respondió este sábado a las advertencias de Evelyn Matthei, y parlamentarios de la UDI respecto a la Ley de Presupuesto 2026, luego de que la abanderada de Chile Vamos acusara al Gobierno de ocultar deudas en sectores como Vivienda, Salud y Obras Públicas.

“Chile ha disminuido su deuda pública. Creo que el debate en torno al presupuesto es bastante artificial porque ni siquiera se ha presentado”, cuestionó la exministra del Trabajo, quien apuntó directamente a la alcaldesa de Providencia.

Jeannette Jara / Hans Scott Ampliar

“Me ha llamado la atención que la candidata Mattei, a pesar de haber mostrado un giro en los últimos dos meses, vuelva a decir que se van a negar a tramitar el presupuesto de la nación considerando que ni siquiera todavía se presenta. Yo creo que es muy temerario hacer algo así y no contribuye a resolver los problemas más acuciosos de la ciudadanía”, sumó.

Jara subrayó que su eventual gobierno dará continuidad y fortalecerá los programas de vivienda en alianza con el sector privado y la banca, destacando el rol que puede jugar BancoEstado en facilitar el acceso al crédito hipotecario. “Esperamos también poder avanzar con la banca privada, con quienes ya hemos tenido adelantos de diálogo”, añadió.

Las declaraciones de Jara se producen en medio de una fuerte controversia política. Desde la UDI y RN condicionaron la tramitación del Presupuesto a una mayor transparencia, respaldando las críticas de Matthei, quien acusó que el Ejecutivo estaría “chuteando” pagos para el próximo gobierno y advirtió que “las cifras fiscales que estamos conociendo son mentirosas”.

Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), rechazó estas afirmaciones, precisando que toda factura emitida en el marco de la Ley de Presupuestos cuenta con financiamiento asegurado y que los mecanismos cuestionados por la oposición —como el confirming de BancoEstado— están vigentes desde 2011. Además, remarcaron que la ejecución presupuestaria se publica mensualmente y que no existen deudas ocultas.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 deberá ingresar al Congreso antes del 30 de septiembre, en medio de este cruce de acusaciones que ya tensiona el debate parlamentario.