Tragedia en Chiguayante: madre habría matado de un disparo a su hija y dejado a su hijo en riesgo vital

La noche del viernes, la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, fue escenario de lo que sería un nuevo caso de parricidio.

En detalle, se reportó la muerte de una mujer de 39 años, y el ataque a su hermano de 33, quien fue trasladado al Hospital Regional de Concepción y quedó en riesgo vital.

“Ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas, provocados por armas de fuego”, explicó Matías Arellano, fiscal de la zona. “En el mismo domicilio vivían las dos personas, con su madre y su padre”, sumó.

“Hasta el momento la madre se encuentra desaparecida, no ha sido encontrada ni en el lugar, ni tampoco hay antecedentes respecto a su paradero”, aseguró el fiscal.

En la actualidad, está siendo buscada por las policías. “No solamente para establecer en qué situación de salud se encuentra ella, sino para finalmente aclarar este lamentable hecho”, explicó Arellano.

En lo que va del año, se registran 76 homicidios en la Región del Biobío.