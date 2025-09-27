;

Tragedia en Chiguayante: madre habría matado de un disparo a su hija y dejado a su hijo en riesgo vital

La mujer fallecida tenía 39 años, mientras que el hombre, 33. “Ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas”, explicó el fiscal.

Javier Méndez

Nicolás Medina

Tragedia en Chiguayante: madre habría matado de un disparo a su hija y dejado a su hijo en riesgo vital

La noche del viernes, la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, fue escenario de lo que sería un nuevo caso de parricidio.

En detalle, se reportó la muerte de una mujer de 39 años, y el ataque a su hermano de 33, quien fue trasladado al Hospital Regional de Concepción y quedó en riesgo vital.

“Ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas, provocados por armas de fuego”, explicó Matías Arellano, fiscal de la zona. “En el mismo domicilio vivían las dos personas, con su madre y su padre”, sumó.

Revisa también:

ADN

Hasta el momento la madre se encuentra desaparecida, no ha sido encontrada ni en el lugar, ni tampoco hay antecedentes respecto a su paradero”, aseguró el fiscal.

En la actualidad, está siendo buscada por las policías. “No solamente para establecer en qué situación de salud se encuentra ella, sino para finalmente aclarar este lamentable hecho”, explicó Arellano.

En lo que va del año, se registran 76 homicidios en la Región del Biobío.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad