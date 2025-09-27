;

Minvu descarta deuda de US$1.000 millones con desarrolladores de viviendas sociales y acusa distorsiones

A través de un comunicado, la cartera negó tajantemente esa cifra y advirtió que informaciones de este tipo generan “incertidumbre en empresas, dirigencias y familias”.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / FRANCISCO PAREDES

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió al paso de las versiones que apuntaban a una deuda superior a los US$1.000 millones con empresas constructoras y desarrolladoras de viviendas sociales.

A través de un comunicado, la cartera negó tajantemente esa cifra y advirtió que informaciones de este tipo generan “incertidumbre en empresas, dirigencias y familias” beneficiarias del Plan de Emergencia Habitacional.

ADN

01 de febrero de 2024 / SANTIAGO Conjunto habitacional Las Perdices. Autoridades participan de la ceremonia de entrega de viviendas para 400 familias, que conforman el conjunto habitacional “Las Perdices” de Peñalolén, en el marco del avance del Plan de Emergencia Habitacional. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

“El Minvu reitera la inexistencia de una deuda de mil millones de dólares con desarrolladores de viviendas sociales y subraya que el Plan de Emergencia Habitacional sigue su marcha”, señaló el ministerio.

Según la cartera, los datos difundidos corresponderían a una confusión entre proyecciones de gasto y obligaciones efectivas de pago.

El comunicado enfatizó que el presupuesto sectorial anual aprobado por el Congreso considera cerca de un 90% destinado a cubrir compromisos de años anteriores, lo que implica que el Estado asume proyectos heredados de gobiernos pasados y dejará otros en ejecución para las administraciones siguientes.

“Así es la política habitacional, una política continua y de Estado, que se ejecuta en sucesivos gobiernos”, recalcó el Minvu.

Gastos de los Serviu

Respecto a los Serviu que han reportado gastos superiores a su presupuesto vigente —especialmente en la región Metropolitana—, la cartera aseguró que esa situación está siendo evaluada para definir soluciones. Además, recordó que los programas DS19 y DS49 permiten anticipos o préstamos sujetos a disponibilidad de recursos, descartando que esto configure un endeudamiento extraordinario.

El ministerio también aclaró la polémica en torno a BancoEstado, indicando que no ha realizado préstamos al Minvu, sino que opera un mecanismo de confirming vigente desde 2011, que permite a las empresas adelantar el cobro de facturas ya aprobadas sin comprometer recursos adicionales del Estado.

Finalmente, el Minvu recalcó que todas las obligaciones financieras se cumplen conforme a la legalidad y que el monitoreo de los proyectos se realiza junto a la Cámara Chilena de la Construcción, cuyos reportes más recientes entregan "en su último informe, una cifra significativamente menor a lo publicado erróneamente".

