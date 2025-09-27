Minvu descarta deuda de US$1.000 millones con desarrolladores de viviendas sociales y acusa distorsiones
A través de un comunicado, la cartera negó tajantemente esa cifra y advirtió que informaciones de este tipo generan “incertidumbre en empresas, dirigencias y familias”.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió al paso de las versiones que apuntaban a una deuda superior a los US$1.000 millones con empresas constructoras y desarrolladoras de viviendas sociales.
“El Minvu reitera la inexistencia de una deuda de mil millones de dólares con desarrolladores de viviendas sociales y subraya que el Plan de Emergencia Habitacional sigue su marcha”, señaló el ministerio.
Según la cartera, los datos difundidos corresponderían a una confusión entre proyecciones de gasto y obligaciones efectivas de pago.
El comunicado enfatizó que el presupuesto sectorial anual aprobado por el Congreso considera cerca de un 90% destinado a cubrir compromisos de años anteriores, lo que implica que el Estado asume proyectos heredados de gobiernos pasados y dejará otros en ejecución para las administraciones siguientes.
“Así es la política habitacional, una política continua y de Estado, que se ejecuta en sucesivos gobiernos”, recalcó el Minvu.
Gastos de los Serviu
Respecto a los Serviu que han reportado gastos superiores a su presupuesto vigente —especialmente en la región Metropolitana—, la cartera aseguró que esa situación está siendo evaluada para definir soluciones. Además, recordó que los programas DS19 y DS49 permiten anticipos o préstamos sujetos a disponibilidad de recursos, descartando que esto configure un endeudamiento extraordinario.
El ministerio también aclaró la polémica en torno a BancoEstado, indicando que no ha realizado préstamos al Minvu, sino que opera un mecanismo de confirming vigente desde 2011, que permite a las empresas adelantar el cobro de facturas ya aprobadas sin comprometer recursos adicionales del Estado.
Finalmente, el Minvu recalcó que todas las obligaciones financieras se cumplen conforme a la legalidad y que el monitoreo de los proyectos se realiza junto a la Cámara Chilena de la Construcción, cuyos reportes más recientes entregan "en su último informe, una cifra significativamente menor a lo publicado erróneamente".