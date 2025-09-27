“No podemos condenar a Damián Pizarro por una elección que él hizo, esté bien o mal... Es una materia prima que Chile debe rescatar”

A pocas horas del debut de la selección chilena en el Mundial Sub 20, el entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, abordó uno de los temas que más ruido ha generado en la previa de la cita planetaria: la ausencia de Damián Pizarro.

Pese a la polémica que se generó hace algunos meses por la baja del delantero en los amistosos de julio ante Nueva Zelanda, el DT aclaró en una entrevista con DSports que nunca existió un veto para el ariete y que finalmente no fue cedido por Le Havre.

“Lo respaldé porque es lo que tiene que hacer un entrenador con sus jugadores. Para mí era muy fácil haberlo sacado, pero hizo un buen Sudamericano, más allá de los goles que erró”, indicó el estratega en una adelanto de la conversación.

En esa línea, Córdova le bajó el perfil a la controversia y a sus dichos previos sobre el atacante. “Me preguntaron y yo respondí. Yo jamás dije que no iba a venir nunca más. Lo único que dije es que ha preferido irse de vacaciones que venir a las fechas FIFA de la selección y no me voy a referir más a este tema”, afirmó.

Además, el técnico de La Roja Sub 20 apuntó a potenciar el desarrollo de Pizarro. “Nosotros como proyecto queremos que él juegue en Europa, que le dé la chance al técnico de la selección mayor en breve de que sea convocable, porque hoy en día ‘9’ nominal Chile no tiene. Entonces no podemos condenarlo por una elección que él hizo, que puede estar bien o mal, porque es una materia prima que Chile debe rescatar“, remarcó.

Por último, Nicolás Córdova abordó el futuro del ex Colo Colo en el ‘Viejo Continente’. “Tiene que jugar en Europa, depende de él porque tiene condiciones para ser el ‘9’ de Chile. Tiene 20 años recién. Le estamos exigiendo a un chico de 20 años porque jugó muy bien con 18. Para nosotros hubiese sido muy importante tenerlo. No está, pero cuando no está uno aparecen otros jugadores y esperamos que aparezcan los demás”, sentenció.