Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 27 de septiembre y quién transmite por TV? / Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

Hoy, sábado 27 de septiembre, comienza la actividad del Mundial Sub 20 en Chile.

La agenda de esta jornada dispone de cuatro partidos, incluyendo el estreno de La Roja en la cita planetaria. Todo en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Estadio Nacional

La programación del Mundial Sub 20 hoy 27 de septiembre comenzará a las 17:00 horas, cuando se midan Japón y Egipto por el Grupo A, con transmisión de D Sports.

Luego, y tras la ceremonia inaugural, vendrá el estreno de Chile en el torneo juvenil, donde enfrentarán a Nueva Zelanda desde las 20:00 horas. El partido será transmisión de ADN Deportes, y por TV en las señales de Chilevisión y D Sports.

Estadio Elías Figueroa

El grupo B tendrá su inicio a las 17:00 horas en Valparaíso, con el choque entre Corea del Sur y Ucrania, el cual tendrá transmisión de D Sports.

Luego, desde las 20:00 horas, Paraguay y Panamá se estrenarán en el torneo, choque que dispondrá de transmisión en la señal de D Sports.