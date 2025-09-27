Con duelo de chilenos: Conmebol revela la programación de las semifinales de la Copa Libertadores / NurPhoto

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer este sábado la programación de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, instancia que tendrá a cuatro futbolistas chilenos en competencia.

Según detalló el organismo, todo comenzará con los duelos de ida la semana del 22 de octubre. El primer cruce será el miércoles 22, cuando el Flamengo de Erick Pulgar reciba al Racing de Gabriel Arias en el estadio Maracaná desde las 21:30 horas de Chile.

La otra semifinal, entre Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene entre sus filas a los chilenos Lautaro Pastrán y Fernando Cornejo, y Palmeiras, se jugará el jueves 23 a las 21:30 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

Las revanchas, en tanto, tendrán lugar una semana más tarde. El miércoles 29 de octubre, Racing hará de local frente a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, también desde las 21:30.

Un día después, el jueves 30, Palmeiras enfrentará a Liga de Quito en el Allianz Parque de São Paulo a la misma hora. Los ganadores de ambas llaves sacarán pasajes a la gran final del 29 de noviembre en Lima, Perú.