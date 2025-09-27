;

Confirmado: la U ya tiene fecha y horario para enfrentar a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

La Conmebol dio a conocer la programación de la llave entre azules y granates por la ronda de los cuatro mejores del torneo continental.

Este sábado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la programación de la llave entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

De acuerdo a lo anunciado por el organismo en su sitio oficial, la serie comenzará en Chile, donde la U recibirá al “Granate” en el partido de ida fijado para el jueves 23 de octubre a partir de las 19:30 horas en el Estadio Nacional.

Si bien el recinto de Ñuñoa aparece designado para albergar el primer duelo entre ambos elencos, existe la posibilidad de que los azules tengan que buscar otro reducto para ejercer su localía.

Así lo dejó a entrever el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, en diálogo con ADN Deportes, donde aseguró que lo más probable es que el Estadio Nacional aún no estaría listo para ser utilizado en esa fecha pese al término del Mundial Sub 20.

La revancha entre Universidad de Chile y Lanús, en tanto, quedó programada para el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, en Buenos Aires.

Además, Conmebol dio a conocer los días y horarios de la otra semifinal entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro. El duelo de ida se jugará el martes 21 de octubre a las 21:30 horas en Ecuador, mientras que la vuelta tendrá lugar el martes 30 desde las 21:30 horas en Brasil.

