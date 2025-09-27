;

AUDIO. Milad no le cierra las puertas a Alexis Sánchez en La Roja: “Ojalá que esté bien y venga, como un homenaje a su carrera”

El presidente de la ANFP se refirió al presente de las selecciones chilenas en la previa del debut de La Roja en el Mundial Sub 20.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Pablo Milad en la previa del Mundial Sub 20

Pablo Milad en la previa del Mundial Sub 20

13:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la previa del debut de La Roja en el Mundial Sub 20, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con la prensa y se refirió al evento internacional que se realizará en el país, además del momento de las selecciones chilenas.

Estamos contentos de iniciar esta fiesta con el Mundial Sub 20, el segundo más importante de la FIFA. Muchos niños lo pudimos ver con los ruts. Es parte del legado motivar a estos niños para que practiquen deportes”, señaló de entrada el dirigente.

Se ha trabajado desde hace dos años, con seguimiento no solo en lo táctico y físico, sino también en lo social. Se ha desarrollado la parte psicológica de los chicos, que tienen mucho carácter. El techo se lo ponen ellos”, agregó sobre el objetivo de La Roja Sub 20 en la cita planetaria.

Revisa también:

ADN

Respecto a la continuidad de Nicolás Córdova como entrenador de la selección adulta, expresó: “Se irá evaluando paso a paso, no tenemos prisa para elegir. También quiero dejar en claro: yo no elijo solo a los entrenadores, tenemos una comisión y asesores; nunca he elegido un técnico por gusto personal”.

Al ser consultado por el nivel de Alexis Sánchez y su eventual presencia en la próxima nómina para amistosos, respondió: “Ahora tenemos otros parámetros para seleccionar jugadores: que estén jugando, que no tengan lesiones y que también cumplan con una edad para pensar en el Mundial 2030. El caso de Alexis, como le dicen el ‘niño’, va a seguir siendo niño. Él le ha dado mucho a La Roja, ojalá que esté bien y se le pueda llamar, como un reconocimiento a toda su carrera”.

Sobre la sede del amistoso ante Perú en octubre, Milad aclaró: “La Florida es una opción, pero hay que recordar que estamos en pleno Mundial Sub 20. Descartamos Concepción porque la cancha no iba a estar en buen estado. Perú siempre es un rival difícil y tiene la disposición para jugar donde sea”.

Finalmente, se refirió al Clásico Universitario, que enfrentará a la U ante la UC, justo en la semana en que los azules jugarán su llave de Copa Sudamericana. “Las normas son claras: si llegas a semifinales puedes pedir la suspensión de tu partido en el torneo local, pero solo si es 72 horas antes del otro partido de Conmebol. Los plazos están bien agendados”, sentenció Milad.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad