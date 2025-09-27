En la previa del debut de La Roja en el Mundial Sub 20, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con la prensa y se refirió al evento internacional que se realizará en el país, además del momento de las selecciones chilenas.

“Estamos contentos de iniciar esta fiesta con el Mundial Sub 20, el segundo más importante de la FIFA. Muchos niños lo pudimos ver con los ruts. Es parte del legado motivar a estos niños para que practiquen deportes”, señaló de entrada el dirigente.

“Se ha trabajado desde hace dos años, con seguimiento no solo en lo táctico y físico, sino también en lo social. Se ha desarrollado la parte psicológica de los chicos, que tienen mucho carácter. El techo se lo ponen ellos”, agregó sobre el objetivo de La Roja Sub 20 en la cita planetaria.

Respecto a la continuidad de Nicolás Córdova como entrenador de la selección adulta, expresó: “Se irá evaluando paso a paso, no tenemos prisa para elegir. También quiero dejar en claro: yo no elijo solo a los entrenadores, tenemos una comisión y asesores; nunca he elegido un técnico por gusto personal”.

Al ser consultado por el nivel de Alexis Sánchez y su eventual presencia en la próxima nómina para amistosos, respondió: “Ahora tenemos otros parámetros para seleccionar jugadores: que estén jugando, que no tengan lesiones y que también cumplan con una edad para pensar en el Mundial 2030. El caso de Alexis, como le dicen el ‘niño’, va a seguir siendo niño. Él le ha dado mucho a La Roja, ojalá que esté bien y se le pueda llamar, como un reconocimiento a toda su carrera”.

Sobre la sede del amistoso ante Perú en octubre, Milad aclaró: “La Florida es una opción, pero hay que recordar que estamos en pleno Mundial Sub 20. Descartamos Concepción porque la cancha no iba a estar en buen estado. Perú siempre es un rival difícil y tiene la disposición para jugar donde sea”.

Finalmente, se refirió al Clásico Universitario, que enfrentará a la U ante la UC, justo en la semana en que los azules jugarán su llave de Copa Sudamericana. “Las normas son claras: si llegas a semifinales puedes pedir la suspensión de tu partido en el torneo local, pero solo si es 72 horas antes del otro partido de Conmebol. Los plazos están bien agendados”, sentenció Milad.