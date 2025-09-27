Ben Brereton puso fin este sábado a su sequía goleadora al anotar su primer tanto con la camiseta del Derby County, en el empate 1-1 ante Wrexham por la séptima fecha de la Championship de Inglaterra.

A los 71′, el delantero chileno aprovechó un contraataque letal, dejó a un defensor en el camino con un túnel y definió de gran manrea desde fuera del área para poner el 1-1 definitivo en su visita al estadio Racecourse Ground.

El seleccionado nacional fue titular y estuvo jugando cargado al sector izquierdo. La apertura de la cuenta había caído minutos antes para el local gracias al tanto de Lewis O’Brien (59′).

De esta manera, Brereton acabó con una larga racha sin poder marcar. Su última conquista había sido el 18 de abril ante el Cardiff, aquella vez con los colores del Sheffield United.

Aun así, el equipo del atacante de 26 años no logra levantar cabeza. Con este empate, Derby County se ubicó en el antepenúltimo lugar de la Championship con apenas 6 puntos, lejos del líder Middlesbrough (16). Su próximo partido será el martes 30 de septiembre, cuando reciban desde las 16:00 horas a Charlton.

Revisa el gol de Ben Brereton para Derby County