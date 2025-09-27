;

FOTO. El drama de Marcelo Díaz tras volver de La Serena post Copa Sudamericana

El volante de los azules viajó para acompañar al plantel ante Alianza Lima, pero en su regreso a Santiago pasó un desafortunado percance.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Este sábado por la tarde, Marcelo Díaz sumó un serio dolor de cabeza a su momento, como si no bastara con las complicaciones físicas que lo dejaron fuera de la Copa Sudamericana.

El capitán de la Universidad de Chile viajó el pasado miércoles hasta La Serena para acompañar al plantel universitario en el duelo ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, pese a que por lesión, no pudo estar presente.

De regreso a Santiago, para continuar con su recuperación, el volante sufrió un duro percance que lo tiene complicado durante la presente jornada.

“Anoche en el vuelo LA111 destino La Serena/Santiago. Olvidé mi billetera con toda mi documentación. Si alguno de los pasajeros, tripulantes o auxiliares la encontró, agradecería muchísimo cualquier info“, escribió el volante en una historia de Instagram.

