La Copa del Mundo Sub 20 ya está en marcha. Este sábado por la tarde, el Mundial comenzará desde las 17:00 horas, pero más tarde, vendrá el duelo más importante de todos: Chile debuta ante Nueva Zelanda.

El cuadro que dirige Nicolás Córdova saltará a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a los oceánicos en lo que será el primer partido de ambos por el Grupo A del Mundial.

La Selección Chilena de Fútbol de la categoría viene de varios amistosos de preparación y de haber dicho presente en el Sudamericano 2025 jugado en Venezuela: fue tercero en su grupo y luego en el hexagonal, no ganó ningún partido y solo rescató un empate frente a Uruguay.

Al frente tendrá a un cuadro oceánico que se metió en el Mundial tras ganar su novena corona del Campeonato Sub-20 de la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía). Nueva Zelanda enció 4-0 a Nueva Caledonia, país que también vino a Chile para jugar la Copa del Mundo.

Chile vs. Nueva Zelanda, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile y Nueva Zelanda, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 20 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 27 de septiembre

20:00 hrs | Chile vs. Nueva Zelanda | Estadio Nacional