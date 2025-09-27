Uno de los valores más importantes en la victoria de Chile ante Nueva Zelanda, en su debut en el Mundial Sub 20, fue Lautaro Millán, quien abrió la cuenta para La Roja y firmó una destacada actuación.

En zona mixta, el chileno-argentino se refirió al estreno triunfal en el Estadio Nacional y agradeció el apoyo que ha recibido del grupo, pese a incorporarse al proceso en las últimas semanas.

“Quiero agradecer a los chicos de la selección que me recibieron de la mejor manera, y a mi padre, que gracias a él estoy acá”, comenzó diciendo el atacante de Independiente de Avellaneda, convocado por la nacionalidad chilena de su padre.

Sobre los objetivos planteados en el torneo internacional, mencionó: “Esta selección no tiene límites, trabajamos de la mejor manera para que este Mundial en casa salga de la mejor forma”.

En cuanto a su gol y la reacción de sus compañeros, sentenció: “Me decían: ‘ahora sos chileno’, pero siempre con la mejor. Muy agradecido de ellos por el apoyo. Mi viejo, que es más chileno, debe estar llorando”.