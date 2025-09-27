;

VIDEO. Lautaro Millán recuerda a su padre tras anotar en el Mundial Sub 20: “Gracias a él estoy acá; debe estar llorando”

El atacante de Independiente de Avellaneda pudo ser convocado a La Roja debido a las raíces chilenas de su papá.

Javier Catalán

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / RAUL BRAVO

Uno de los valores más importantes en la victoria de Chile ante Nueva Zelanda, en su debut en el Mundial Sub 20, fue Lautaro Millán, quien abrió la cuenta para La Roja y firmó una destacada actuación.

En zona mixta, el chileno-argentino se refirió al estreno triunfal en el Estadio Nacional y agradeció el apoyo que ha recibido del grupo, pese a incorporarse al proceso en las últimas semanas.

“Quiero agradecer a los chicos de la selección que me recibieron de la mejor manera, y a mi padre, que gracias a él estoy acá”, comenzó diciendo el atacante de Independiente de Avellaneda, convocado por la nacionalidad chilena de su padre.

Revisa también:

ADN

Sobre los objetivos planteados en el torneo internacional, mencionó: “Esta selección no tiene límites, trabajamos de la mejor manera para que este Mundial en casa salga de la mejor forma”.

En cuanto a su gol y la reacción de sus compañeros, sentenció: “Me decían: ‘ahora sos chileno’, pero siempre con la mejor. Muy agradecido de ellos por el apoyo. Mi viejo, que es más chileno, debe estar llorando”.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad