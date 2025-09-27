Este sábado, Chile hizo su debut en el Mundial Sub 20 con un triunfo épico sobre Nueva Zelanda, donde la localía fue factor para los primeros tres puntos.

En un primer tiempo marcado por el nerviosismo de La Roja juvenil, las acciones estuvieron divididas, aunque los dirigidos por Nicolás Córdova terminaron dominando en los últimos minutos.

Ya en la segunda etapa, Chile volvió a tomar el control del balón, aunque una de las más claras ocasiones fue para los neozelandeses. Sin embargo, Sebastián Mella estuvo notable para mantener su arco en cero.

La alegría se desató en el Estadio Nacional luego de una mala salida desde el fondo de los oceánicos. Agustín Arce recuperó cerca del área rival y cedió para Lautaro Millán (54′), quien definió con categoría para abrir la cuenta de La Roja.

¡GOOOL DE CHILE!



Nueva Zelanda la perdió en salida y Millán definió fuerte contra el palo derecho para poner el 1-0. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/dQRQ9UyxRM — DSPORTS Chile (@DSportsCL) September 28, 2025

El empate de Nueva Zelanda llegó desde el punto de penal cuando restaba poco para el término del partido, tras una falta de Matías Pérez sobre Nathan Walker (84′), quien transformó la ejecución en gol.

LO EMPATÓ NUEVA ZELANDA



Walker, de penal, puso el 1-1 ante Chile en el Estadio Nacional por el #MundialSub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/rUIl427i49 — DSPORTS Chile (@DSportsCL) September 28, 2025

Cuando parecía que todo acaba en empate, otro error del arquero oceánico permitió que Ian Gárguez (90+7′) rematara sin oposición y pusiera el 2.1, desatando la fiesta en Ñuñoa.

¡¡AGÓNICO GOL DE CHILE!!



A los 96', Garguez aprovechó un grosero error en el fondo de Nueva Zelanda y marcó el 2-1 para la Rojita. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/BhuhJ42BBE — DSPORTS Chile (@DSportsCL) September 28, 2025

Con el triunfo, Chile suma sus primeros 3 puntos en el Grupo A del Mundial Sub 20, alcanzado la primer posición junto a Japón, su próximo rival el próximo martes 30 de septiembre.