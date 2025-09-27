Sábado por la noche y la Selección Chilena de Fútbol Sub 20 se termina abrazando. En el inicio del Mundial de la categoría, La Roja venció a Nueva Zelanda con un ajustado 2-1.

Encuentro marcado por la inauguración del evento deportivo, la visita del Presidente Boric al Estadio Nacional y los festejos de los 45 mil hinchas que llegaron a Ñuñoa.

Junto al equipo de ADN.cl, te contamos todo lo que la transmisión oficial no te mostró.

La previa y el ambiente en Ñuñoa

Los hinchas llegaron desde temprano al Estadio Nacional, aprovechando de antesala el partido entre Japón y Egipto por la primera jornada del Grupo A.

A las afueras del estadio, solo se veían camisetas rojas y, como pocas veces se ha visto en los últimos años, familias completas se hicieron presentes en el recinto de Ñuñoa.

El ambiente era de fiesta y tranquilidad. Poco a poco, el principal coliseo del país repletó todas sus localidades, así como en los mejores tiempos de La Roja.

Los problemas al interior del Nacional

A pesar del gran ambiente en el exterior, en las tribunas se registraron una serie de problemas. Tal como advirtieron algunos hinchas en redes sociales, varios fueron removidos de sus ubicaciones originales y debieron ubicarse en otros sectores del estadio.

La situación, que también afectó a la presa, generó el descontento de varios fanáticos. De hecho, un hincha presente en bajo marquesina realizó airados reclamos ante uno de los voluntarios designados por FIFA y fue ubicado en otro sector, generando un caos en las zonas preferenciales del Nacional.

La fiesta no solo fue para los chilenos

Durante el partido entre Japón y Egipto, hinchas nipones ubicados en la galería norte también se encargaron de animar el ambiente. Para sorpresa de todos, la parcialidad asiática entonó cánticos, colgó lienzos e incluso ingresó un bombo para alentar a sus jugadores.

Japón mete miedo

En la cancha, el próximo rival de La Roja por la segunda fecha del Grupo A dominó de principio a fin a Nueva Zelanda. El combinado japonés debutó con triunfo 2-0, en un partido donde tuvo el control el balón y mostró un juego del alta intensidad.

¿La figura? Ryunosuke Sato, número 7 de los nipones y que aportó una asistencia para el 2-0. Hasta ahora, asoma como el contrincante más difícil para el equipo de Nicolás Córdova.

¡GOOOL DE JAPÓN!



Hisatsugu Ishii remató a colocar y anotó el 2-0 contra Egipto.#MundialSub20EnDSPORTS



La inauguración y el emocionante himno de Chile

Antes del pitazo inicial, se realizó la tradicional ceremonia de apertura. Fue un show de alrededor de 10 minutos que rindió homenaje a la historia del balompié nacional, con Los Ramblers interpretando la histórica canción del Mundial de 1962.

Luego, una decena de niños saltó a la cancha con banderas de los 24 países que participan la cita planetaria y la cantante Shirel interpretó la canción oficial de la Copa del Mundo Sub 20.

El broche de oro fue el himno nacional que los jugadores e hinchas entonaron a todo pulmón en Ñuñoa, antes de darle el puntapié inicial al certamen juvenil.

La inquietud de Nicolás Cordova

Con el partido en marcha, el técnico de La Roja se instaló al borde de la cancha. Incluso, recibió la advertencia del cuarto árbitro por sobrepasar la zona perimetral. En el inicio se le vio mesurado, con las manos en los bolsillos, pero poco a poco dejó su compostura inicial y fue repartiendo instrucciones.

El momento que generó su molestia fue un remate de larga distancia de Juan Francisco Rossel, cuando el combinado nacional se vio complicado por momento por los delanteros de Nueva Zelanda. En el complemento, el DT explotó de alegría tras el gol de Lautaro Millán, trenzándose en un fuerte abrazo con su cuerpo técnico.

El primer gol de La Roja en el Mundial Sub 20

Así como lo hizo Córdova, todo el Estadio Nacional estalló tras el tanto de Millán. El volante de Independiente aprovechó un grave error de la defensa neozelandesa y definió con categoría para desatar los festejos en Ñuñoa.

El Presidente Boric se hizo presente

El Mandatario se ubicó en el sector de marquesina como un hincha más y, al ser advertido por algunas personas, recibió el cariño de varios hinchas mientras portaba a su bebé en brazos.

El dramático final

A pocos minutos del término del partido, el árbitro bosnio Irfan Peljto pitó penal a favor de Nueva Zelanda tras una infracción en el área sobre Nathan Walker. Pese a revisar la jugada en el VAR, el juez ratificó el cobro y el propio Walker se encargó de convertir el 1-1, silenciando a todos en Ñuñoa.

Sin embargo, Ian Garguez apareció en el epílogo para poner el 2-1 definitivo para La Roja, cerrando así una mágica y esperanzadora noche en el Estadio Nacional, que se rindió en aplausos tras el pitazo final para los dirigidos por Nicolás Córdova.