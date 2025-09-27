Chile comenzó su camino en el Mundial Sub 20 con un épico triunfo por 2-1 sobre Nueva Zelanda, gracias a un gol de Ian Gárguez que desató la alegría en la última jugada del partido.

Los dirigidos por Nicolás Córdova no tuvieron su mejor presentación, pero lograron sacar adelante el resultado en un Estadio Nacional colosal. En zona mixta, el entrenador analizó este primer gran paso.

“Ya pasamos el primer encontrón con la realidad de un Mundial con un estadio lleno. Agradecer a la gente que vino en masa. Es un envión anímico increíble ganar un partido en el último minuto”, señaló el DT.

“Todos los partidos son distintos. No te puedo decir qué hacer contra Japón, porque recién hoy revisaremos los videos. Creo que muchas veces el equipo se deshizo de la pelota muy rápido cuando había que cuidarla”, agregó.

Sobre la experiencia de jugar ante un estadio repleto, comentó: “Sin duda es un escenario nuevo para todos, para mí también. Son sensaciones que van apareciendo. Es importante que cuando el equipo perdió la pelota no perdió la compostura. Es un Mundial, se juega contra rivales de muchas condiciones”.

“El primer tiempo creo que tuvimos varias chances de concretar y nos apresuramos. Hay que corregir los contraataques, porque de ahí salió el gol de ellos”, sentenció Córdova respecto a los puntos a mejorar de cara a las siguientes fechas.