Periodista peruano ningunea a la U y apunta contra sus jugadores durante transmisión: “Se mueren de miedo, están tirándose al piso” / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile inscribió su nombre en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar 2-1 a Alianza Lima, en la revancha disputada este jueves en Coquimbo.

Tras el partido, desde la transmisión de Líbero Perú destacaron lo hecho por el cuadro limeño y ningunearon ferozmente a la U, calificándola de “equipo muy limitado”.

“Ha ganado la U de Chile y clasifica a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Eliminó a Alianza Lima, eliminó al cuadro blanquiazul que hizo una campaña extraordinaria en este 2025, fue el mejor equipo peruano internacionalmente, duela a quien le duela”, señaló el relator peruano, Mitchell Murayari.

En la misma transmisión, el comentarista, Pedro Candela, cargó contra el elenco azul. “La U de Chile lo celebra con mesura porque saben que no les sobra nada, es un equipo con mucho por corregir, no es candidato ni cerca a ganar la copa. La U de Chile es un equipo muy limitado, sufrió con Alianza”, mencionó.

Candela también repasó a los jugadores de la U cuando se jugaban los minutos finales del partido. “Los chilenos no quieren jugar más, se mueren de miedo, están tirándose al piso. La diferencia es mínima y saben que no la merecen. Aprovechan cada acción para tirarse, ensuciar y no jugar el partido”, lanzó.