;

Periodista peruano ningunea a la U y apunta contra sus jugadores durante transmisión: “Se mueren de miedo, están tirándose al piso”

“La U de Chile no es candidato ni cerca a ganar la copa, es un equipo muy limitado”, aseguraron en la transmisión que realizó un medio de Perú.

Daniel Ramírez

Periodista peruano ningunea a la U y apunta contra sus jugadores durante transmisión: “Se mueren de miedo, están tirándose al piso”

Periodista peruano ningunea a la U y apunta contra sus jugadores durante transmisión: “Se mueren de miedo, están tirándose al piso” / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile inscribió su nombre en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar 2-1 a Alianza Lima, en la revancha disputada este jueves en Coquimbo.

Tras el partido, desde la transmisión de Líbero Perú destacaron lo hecho por el cuadro limeño y ningunearon ferozmente a la U, calificándola de “equipo muy limitado”.

Revista también:

ADN

“Ha ganado la U de Chile y clasifica a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Eliminó a Alianza Lima, eliminó al cuadro blanquiazul que hizo una campaña extraordinaria en este 2025, fue el mejor equipo peruano internacionalmente, duela a quien le duela”, señaló el relator peruano, Mitchell Murayari.

En la misma transmisión, el comentarista, Pedro Candela, cargó contra el elenco azul. “La U de Chile lo celebra con mesura porque saben que no les sobra nada, es un equipo con mucho por corregir, no es candidato ni cerca a ganar la copa. La U de Chile es un equipo muy limitado, sufrió con Alianza”, mencionó.

Candela también repasó a los jugadores de la U cuando se jugaban los minutos finales del partido. “Los chilenos no quieren jugar más, se mueren de miedo, están tirándose al piso. La diferencia es mínima y saben que no la merecen. Aprovechan cada acción para tirarse, ensuciar y no jugar el partido”, lanzó.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad