Periodista peruano ningunea a la U y apunta contra sus jugadores durante transmisión: “Se mueren de miedo, están tirándose al piso”
“La U de Chile no es candidato ni cerca a ganar la copa, es un equipo muy limitado”, aseguraron en la transmisión que realizó un medio de Perú.
Universidad de Chile inscribió su nombre en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar 2-1 a Alianza Lima, en la revancha disputada este jueves en Coquimbo.
Tras el partido, desde la transmisión de Líbero Perú destacaron lo hecho por el cuadro limeño y ningunearon ferozmente a la U, calificándola de “equipo muy limitado”.
“Ha ganado la U de Chile y clasifica a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Eliminó a Alianza Lima, eliminó al cuadro blanquiazul que hizo una campaña extraordinaria en este 2025, fue el mejor equipo peruano internacionalmente, duela a quien le duela”, señaló el relator peruano, Mitchell Murayari.
En la misma transmisión, el comentarista, Pedro Candela, cargó contra el elenco azul. “La U de Chile lo celebra con mesura porque saben que no les sobra nada, es un equipo con mucho por corregir, no es candidato ni cerca a ganar la copa. La U de Chile es un equipo muy limitado, sufrió con Alianza”, mencionó.
Candela también repasó a los jugadores de la U cuando se jugaban los minutos finales del partido. “Los chilenos no quieren jugar más, se mueren de miedo, están tirándose al piso. La diferencia es mínima y saben que no la merecen. Aprovechan cada acción para tirarse, ensuciar y no jugar el partido”, lanzó.