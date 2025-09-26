VIDEO. La humilde respuesta de Javier Altamirano tras su golazo en la clasificación de la U en Copa Sudamericana
El volante de los azules habló tras el triunfo ante Alianza Lima y, al ser consultado por su tanto, prefirió poner el foco en el trabajo de sus compañeros.
Universidad de Chile avanzó este jueves a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de conseguir un trabajado triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en un duelo jugado a puertas cerradas en Coquimbo.
Una de las grandes figuras de los azules fue Javier Altamirano, quien se despachó con un golazo desde fuera del área a los 51′ para encaminar la clasificación del equipo de Gustavo Álvarez.
Tras la victoria, el volante de la U habló con la transmisión oficial de DSports y, al ser consultado por su tanto, puso el foco en el trabajo de sus compañeros. “Es gracias al equipo, gracias a todo el esfuerzo que hicimos, así que nada, muy feliz de que se dio este resultado y esta clasificación”, declaró.
Respecto a la llave contra el cuadro peruano, Altamirano agregó que “todos los partidos a este nivel son complicados, se ponen difíciles siempre. A pesar de la ventaja que tuvimos se puso complicado, así que gracias a Dios se dio la victoria y la clasificación".
Por último, el mediocampista anticipó la serie contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana y advirtió que “es un rival complicado también, así que nos vamos a preparar de la mejor manera”.