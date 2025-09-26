Universidad de Chile avanzó este jueves a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de conseguir un trabajado triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en un duelo jugado a puertas cerradas en Coquimbo.

Una de las grandes figuras de los azules fue Javier Altamirano, quien se despachó con un golazo desde fuera del área a los 51′ para encaminar la clasificación del equipo de Gustavo Álvarez.

Tras la victoria, el volante de la U habló con la transmisión oficial de DSports y, al ser consultado por su tanto, puso el foco en el trabajo de sus compañeros. “Es gracias al equipo, gracias a todo el esfuerzo que hicimos, así que nada, muy feliz de que se dio este resultado y esta clasificación”, declaró.

Respecto a la llave contra el cuadro peruano, Altamirano agregó que “todos los partidos a este nivel son complicados, se ponen difíciles siempre. A pesar de la ventaja que tuvimos se puso complicado, así que gracias a Dios se dio la victoria y la clasificación".

Por último, el mediocampista anticipó la serie contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana y advirtió que “es un rival complicado también, así que nos vamos a preparar de la mejor manera”.