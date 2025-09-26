;

VIDEO. La humilde respuesta de Javier Altamirano tras su golazo en la clasificación de la U en Copa Sudamericana

El volante de los azules habló tras el triunfo ante Alianza Lima y, al ser consultado por su tanto, prefirió poner el foco en el trabajo de sus compañeros.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Universidad de Chile avanzó este jueves a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de conseguir un trabajado triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en un duelo jugado a puertas cerradas en Coquimbo.

Una de las grandes figuras de los azules fue Javier Altamirano, quien se despachó con un golazo desde fuera del área a los 51′ para encaminar la clasificación del equipo de Gustavo Álvarez.

Revisa también:

ADN

Tras la victoria, el volante de la U habló con la transmisión oficial de DSports y, al ser consultado por su tanto, puso el foco en el trabajo de sus compañeros. “Es gracias al equipo, gracias a todo el esfuerzo que hicimos, así que nada, muy feliz de que se dio este resultado y esta clasificación”, declaró.

Respecto a la llave contra el cuadro peruano, Altamirano agregó que “todos los partidos a este nivel son complicados, se ponen difíciles siempre. A pesar de la ventaja que tuvimos se puso complicado, así que gracias a Dios se dio la victoria y la clasificación".

Por último, el mediocampista anticipó la serie contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana y advirtió que “es un rival complicado también, así que nos vamos a preparar de la mejor manera”.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad