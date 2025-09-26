;

VIDEO. “La U nos agarró de hijos, ojalá no cruzarnos nunca más en la vida”: la viral reacción de youtuber peruano tras eliminación de Alianza Lima

“Si tú me dices con quién prefiero jugar, Flamengo o la U de Chile, prefiero a Flamengo”, comentó el fanático del cuadro limeño mediante una transmisión en vivo.

Daniel Ramírez

Universidad de Chile le puso fin al sueño de Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Los azules se impusieron en Coquimbo y avanzaron a las semifinales, mientras que el cuadro limeño se despidió del torneo continental.

Tras el partido, en redes sociales se hicieron virales los lamentos de un youtuber peruano e hincha de Alianza. Se trata de Fanodric, quien cuenta con más de 140 mil suscriptores en su canal de YouTube.

Mediante una transmisión en vivo, el creador de contenido señaló: “La U de Chile oficialmente nos agarró de hijos. Creo que hemos jugado dos veces en toda la historia y las dos veces nos han eliminado en nuestra mejor versión internacional. Qué pendejo, huevón”.

“Ojalá no cruzarnos nunca más. De hecho, ya no quiero revancha. Si tú me dices con quién prefiero jugar, Flamengo o la U de Chile, prefiero a Flamengo, no quiero cruzarme nunca más en la vida con la U de Chile”, aseguró el fanático de Alianza Lima, entristecido por la eliminación.

Por último, el youtuber peruano reconoció que antes del partido tenía un presentimiento negativo respecto al resultado final. “Tenía la corazonada de que nos iban a eliminar, de que se acababa la copa para Alianza. Lamentablemente se dio así. La U de Chile fue mejor en Matute y en Coquimbo. Alianza se quedará pensando en lo que pudo hacer y no hizo, y en lo que no debió hacer”, concluyó.

