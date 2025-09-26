;

Sergio Busquets anuncia su retiro del fútbol: la impresionante cosecha de títulos del español en casi 20 años de carrera

El histórico volante de 37 años colgará los zapatos al término de la actual temporada de la MLS.

Daniel Ramírez

Sergio Busquets, volante del Inter Miami, anunció este viernes que se retirará del fútbol profesional a fin de año, cuando termine la actual temporada de la MLS.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, señaló el jugador de 37 años en un emotivo video que publicó en sus redes sociales.

“Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, agregó el mediocampista español.

Sergio Busquets debutó profesionalmente en 2008 con la camiseta del Barcelona, en donde hizo casi toda su carrera. En el cuadro catalán jugó durante 15 temporadas y ganó 32 títulos.

Además, el volante defendió a la selección española por 14 años, siendo el tercer jugador con más partidos disputados (143). Con España conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012.

Después de haberlo ganado todo en el Barcelona, el centrocampista llegó al Inter Miami en 2023. Ese mismo año sumó un título más tras salir campeón de la Leagues Cup con el club estadounidense, donde ahora le pondrá fin a su exitosa carrera.

