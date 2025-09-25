;

FOTO. Próximo partido de la U en Copa Sudamericana: dónde y cuándo juegan los azules las semifinales

Los universitarios avanzaron a la ronda de los cuatro mejores del torneo y desafiarán a Lanús de Argentina.

Gonzalo Miranda

La U jugará ante Lanús las semifinales de Copa Sudamericana

La U jugará ante Lanús las semifinales de Copa Sudamericana

En un partido donde se complicó más de la cuenta, la Universidad de Chile se metió este jueves por la noche en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer dramáticamente a Alianza Lima.

Tras la clasificación universitaria, la pregunta de los hinchas laicos es obvia: ¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Gustavo Álvarez?

La respuesta la entrega Conmebol: Universidad de Chile desafiará a Lanús de Argentina, primero en Chile y luego al otro lado de la cordillera.

El duelo de ida se disputará, inicialmente, el miércoles 22 de octubre desde las 21:30 horas. Solo resta saber dónde hará de local, si en el Estadio Nacional, que ya estará desocupado tras el Mundial Sub 20, y como segunda alternativa, será el Francisco Sánchez Rumoroso.

La revancha será a la semana siguiente, el miércoles 29, en el Estadio Ciudad de Lanús del país trasandino, buscando la gran final de Asunción.

La U vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

IDA | Miércoles 22 de octubre

  • 21:30 hrs | Universidad de Chile vs. Lanús Estadio Nacional o Francisco Sánchez Rumoroso

VUELTA | Miércoles 29 de octubre

  • 21:30 hrs | Lanús vs. Universidad de Chile Estadio Ciudad de Lanús

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad