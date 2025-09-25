La U jugará ante Lanús las semifinales de Copa Sudamericana

En un partido donde se complicó más de la cuenta, la Universidad de Chile se metió este jueves por la noche en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer dramáticamente a Alianza Lima.

Tras la clasificación universitaria, la pregunta de los hinchas laicos es obvia: ¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Gustavo Álvarez?

La respuesta la entrega Conmebol: Universidad de Chile desafiará a Lanús de Argentina, primero en Chile y luego al otro lado de la cordillera.

El duelo de ida se disputará, inicialmente, el miércoles 22 de octubre desde las 21:30 horas. Solo resta saber dónde hará de local, si en el Estadio Nacional, que ya estará desocupado tras el Mundial Sub 20, y como segunda alternativa, será el Francisco Sánchez Rumoroso.

La revancha será a la semana siguiente, el miércoles 29, en el Estadio Ciudad de Lanús del país trasandino, buscando la gran final de Asunción.

La U vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DirecTV y DGO.

IDA | Miércoles 22 de octubre

21:30 hrs | Universidad de Chile vs. Lanús | Estadio Nacional o Francisco Sánchez Rumoroso

VUELTA | Miércoles 29 de octubre