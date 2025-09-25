;

VIDEO. “Supimos aguantar el resultado”: Assadi aborda la sufrida clasificación azul a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

El autor del primer tanto de los azules asumió que no tuvo su mejor partido, pese a su aporte goleador en Coquimbo.

Carlos Madariaga

“Supimos aguantar el resultado”: Assadi aborda la sufrida clasificación azul a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

“Supimos aguantar el resultado”: Assadi aborda la sufrida clasificación azul a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Lucas Assadi fue uno de los jugadores claves en la clasificación de la U de Chile tras imponerse 2-1 a Alianza Lima.

El volante azul anotó el primer gol a los 5 minutos en Coquimbo y destacó el trabajo hecho para resistir ante los embates incaicos.

Revisa también:

ADN

Fue un partido demasiado difícil. Creo que el segundo tiempo fue todo de ellos. Nos costó mucho. Supimos aguantar el resultado y eso era lo importante, que clasificamos”, remarcó en diálogo con D Sports, destacando su aporte al marcador.

“Muy contento de anotar. No me sentí muy bien hoy, pero siempre es importante ayudar al equipo”, reconoció Lucas Assadi, sin proyectar aún las semifinales de Copa Sudamericana.

Primero nos preocupamos del partido que viene, después veremos lo que es Lanús”, cerró, pensando en el choque del domingo, ante Deportes La Serena.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad