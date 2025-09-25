“Supimos aguantar el resultado”: Assadi aborda la sufrida clasificación azul a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Lucas Assadi fue uno de los jugadores claves en la clasificación de la U de Chile tras imponerse 2-1 a Alianza Lima.

El volante azul anotó el primer gol a los 5 minutos en Coquimbo y destacó el trabajo hecho para resistir ante los embates incaicos.

“Fue un partido demasiado difícil. Creo que el segundo tiempo fue todo de ellos. Nos costó mucho. Supimos aguantar el resultado y eso era lo importante, que clasificamos”, remarcó en diálogo con D Sports, destacando su aporte al marcador.

“Muy contento de anotar. No me sentí muy bien hoy, pero siempre es importante ayudar al equipo”, reconoció Lucas Assadi, sin proyectar aún las semifinales de Copa Sudamericana.

“Primero nos preocupamos del partido que viene, después veremos lo que es Lanús”, cerró, pensando en el choque del domingo, ante Deportes La Serena.