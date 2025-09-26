Edmundo Valladares aclara la postura del CSD Colo Colo tras nuevo conflicto en Blanco y Negro

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, atendió a los medios este viernes en la previa del partido ante Deportes Iquique por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025 y abordó la nueva polémica que se vive al interior de Blanco y Negro.

En la reunión de directorio del pasado miércoles, Ángel Maulén, uno de los directores del bloque Vial-Ruiz Tagle, pidió la renuncia de Aníbal Mosa y de Eduardo Loyola, presidente y vicepresidente del “Cacique”, generando un nuevo quiebre entre los dos sectores que forman parte de ByN.

Al respecto, Valladares señaló que “la postura nuestra es la que hemos sostenido desde que nos tocó retomar la dirección del club en el mes de abril y no ha cambiado, y es que hay que poner a Colo Colo por delante”.

“Los colocolinos y colocolinas estamos aburridos de la pelea directiva en Blanco y Negro. Creemos que eso solamente sigue dañando a la institución. Es el momento, sobre todo en un año que ha sido muy complejo, de poner el foco en la cancha y en los proyectos", añadió.

En esa línea, remarcó que “el colocolino lo único que desea es que la institución vuelva a salir adelante en lo deportivo. Tenemos que volver a ganar como dicta nuestra historia, por lo tanto, nuestro llamado es a poner a Colo Colo por delante una vez más. Lo vamos a reiterar las veces que sea necesario".

La postura del Club Social y Deportivo Colo Colo

Respecto a las peticiones de renuncia, Edmundo Valladares sostuvo que “la institución tiene sus propios momentos de evaluación y creemos que este no es el momento de realizar ese tipo de peticiones. Es el momento de concentrar los esfuerzos en el trabajo, que los protagonistas sean nuestros jugadores, jugadoras y nuestra gente".

Además, mantuvo firme su respaldo a Aníbal Mosa. “Nosotros como club hemos votado para que Aníbal Mosa siga siendo presidente, creemos que este no es el momento de caer en peticiones de renuncia. Lo que más ha dañado a Colo Colo en los últimos años son los cambios constantes".

“El apoyo del Club Social y Deportivo Colo Colo a que continuara Aníbal Mosa tiene que ver con dar condiciones de estabilidad, pero insisto que no es el momento de hacer ese tipo de peticiones. Lo que tenemos que hacer es remar todos juntos para que Colo Colo pueda salir adelante", afirmó.

Por último, el presidente de la orgánica del “Cacique” apuntó que “a mí me parece que las diferencias pueden ser válidas, pero los colocolinos de verdad estamos cansados de esta guerrilla. La gestión histórica Blanco y Negro es deficiente, eso no cabe ninguna duda, pero este es el momento de concentrarnos y sacarlo adelante".