Este domingo 28 de septiembre se realizará el “Adiós Capitanes”, partido de despedida de Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, referentes de Universidad Católica en la última década.

Uno de los que aún no se había manifestado sobre este encuentro en el Claro Arena era el propio “Chapa” Fuenzalida, quien hoy expresó su gratitud en conferencia de prensa.

“Estoy con un poco de ansiedad y nerviosismo porque llegue este día. Han sido varios meses de planificación y preparación. Entre nosotros se ha generado un buen vínculo y hemos trabajado en conjunto para que el domingo sea una linda fiesta”, comenzó diciendo el tetracampeón con la UC.

Respecto a la sensación de jugar en el remodelado recinto de Las Condes, reconoció que “es un partido especial. Tuve la suerte de estar en el último partido de San Carlos y ahora, tres años después, tengo la fortuna de poder estar en el Claro Arena. Después de verlo por imágenes, quiero vivir la experiencia en el estadio, que debe ser algo muy lindo”.

Finalmente, el exseleccionado nacional profundizó en sus expectativas de cara al “Adiós Capitanes”. “Además del partido, de estar dentro de la cancha, también tenemos muchas ganas de volver a compartir. Todo lo que es el camarín, la previa, la ansiedad antes de salir… es algo muy lindo”, sentenció José Pedro Fuenzalida.