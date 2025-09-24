Este miércoles, se llevó a cabo una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro correspondiente al mes de septiembre, en la cual se analizaron temas relacionados al segundo semestre y a la preparación de la temporada 2026.

Sin embargo, la junta de la sociedad anónima que administra a Colo Colo se vio marcada por una nueva polémica. Esto porque, según información de ADN Deportes, el grupo Vial-Ruiz Tagle pidió la renuncia de Aníbal Mosa y Eduardo Loyola, presidente y vicepresidente de la concesionaria, respectivamente.

A pesar de participar en la reunión de forma telemática, el bloque opositor solicitó la destitución del empresario puertomontino debido a su gestión en la presente campaña del “Cacique”, marcada entre cosas por las eliminaciones en la Copa Chile y la Copa Libertadores, y por haber quedado sin opciones de pelear el título de Primera División.

El único representante del grupo Vial-Ruiz Tagle que estuvo en la instancia fue Ángel Maulén. Ahora queda esperar si la solicitud, legalmente válida, llega a materializarse o si Aníbal Mosa continuará al mando de Blanco y Negro.

La reacción de Aníbal Mosa

Al respecto, el propio Mosa habló con los medios tras el directorio y reconoció que “nos pidieron la renuncia al vicepresidente y al presidente, ya que nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrieron afuera del Estadio Monumental”.

“Cuatro directores, en este caso Ángel Maulén, Alfredo Stöhwing, Diego González y Carlos Cortés, dicen que la responsabilidad de las dos muertes fuera del estadio es nuestra, lo cual encontramos que está fuera de lugar, que no corresponde. Se comprobó de que habían otros responsables en esa materia, pero yo trato de ponerle paño frío a la situación", agregó.

Además, señaló que “no me lo esperaba, pero de ellos me espero cualquier cosa. No esperaba que pudieran llegar a una cosa como esta. Ustedes saben que la contra que nosotros tenemos es feroz. Ellos cualquier situación que uno presente o que quiera llevar a cabo para mejorar la situación de la institución, siempre van a encontrar un pero".

“Prueba de ellos que hoy día no apoyaron el proyecto de reconocimiento facial, una cosa que le llora a la institución y que nos han pedido también las autoridades. Nosotros nos comprometimos, después de que ocurrió también el trágico hecho el 10 de abril, a llevar a cabo esta inversión. Es una inversión de más de un millón y medio de dólares, pero que le va a dar tranquilidad y seguridad al hincha colocolino", sentenció.