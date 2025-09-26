Radiografía de los rivales de Chile en el Mundial Sub 20: el plantel y las principales figuras de Nueva Zelanda / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este sábado 27 de septiembre comenzará la participación de Chile en el Mundial Sub 20.

En el regreso de La Roja a la cita planetaria juvenil luego de 12 años, el cuadro de Nicolás Córdova espera aprovechar su localía.

El rival del debut será Nueva Zelanda y en ADN Deportes repasamos a las principales figuras de las selecciones que enfrentarán al combinado nacional en la Copa del Mundo juvenil.

El plantel y las figuras de Nueva Zelanda

Los oceánicos tienen un elenco con un marcado perfil local, considerando que 13 de sus 21 futbolistas militan en el fútbol local.

Sin embargo, habrá que poner ojo a sus porteros, pues los tres miltan en Inglaterra: Joe Wallis milita en el West Bromwich Albion, Josey Casa-Grande en el Bristol City y Henry Gray en el Ipswich Town, siendo este último quien asoma como el más probable titular, considerando que ya ha sido citado a la selección absoluta de su país.

De los foráneos, también esperan destacar los delanteros Troy Putt, del Minnesota United de la MLS; y Stipe Ukich, del NK Istra de Croacia.

También Nueva Zelanda pretende lucir a sus laterales: Lukas Kelly-Heald es el mejor valorado del plantel, con su pase cotizado en 300 mil euros; y Luke Broke-Smith, que con 17 años ya es parte de este equipo y le anotó a Chile en el amistoso que jugaron en junio. Ambos son parte del plantel de Wellington Phoenix.