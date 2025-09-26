;

Radiografía de los rivales de Chile en el Mundial Sub 20: el plantel y las principales figuras de Nueva Zelanda

El elenco oceánico será elenco contra el cual debutará La Roja en la cita planetaria.

Carlos Madariaga

Radiografía de los rivales de Chile en el Mundial Sub 20: el plantel y las principales figuras de Nueva Zelanda

Radiografía de los rivales de Chile en el Mundial Sub 20: el plantel y las principales figuras de Nueva Zelanda / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este sábado 27 de septiembre comenzará la participación de Chile en el Mundial Sub 20.

En el regreso de La Roja a la cita planetaria juvenil luego de 12 años, el cuadro de Nicolás Córdova espera aprovechar su localía.

Revisa también:

ADN

El rival del debut será Nueva Zelanda y en ADN Deportes repasamos a las principales figuras de las selecciones que enfrentarán al combinado nacional en la Copa del Mundo juvenil.

El plantel y las figuras de Nueva Zelanda

Los oceánicos tienen un elenco con un marcado perfil local, considerando que 13 de sus 21 futbolistas militan en el fútbol local.

Sin embargo, habrá que poner ojo a sus porteros, pues los tres miltan en Inglaterra: Joe Wallis milita en el West Bromwich Albion, Josey Casa-Grande en el Bristol City y Henry Gray en el Ipswich Town, siendo este último quien asoma como el más probable titular, considerando que ya ha sido citado a la selección absoluta de su país.

De los foráneos, también esperan destacar los delanteros Troy Putt, del Minnesota United de la MLS; y Stipe Ukich, del NK Istra de Croacia.

También Nueva Zelanda pretende lucir a sus laterales: Lukas Kelly-Heald es el mejor valorado del plantel, con su pase cotizado en 300 mil euros; y Luke Broke-Smith, que con 17 años ya es parte de este equipo y le anotó a Chile en el amistoso que jugaron en junio. Ambos son parte del plantel de Wellington Phoenix.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad