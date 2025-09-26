Uno de los jugadores que destacó hoy en el triunfo de Colo Colo ante Deportes Iquique fue Víctor Felipe Méndez. El mediocampista fue titular y pieza clave en la presión alta que propuso Fernando Ortiz.

En zona mixta, el volante se refirió al triunfo y a lo que significa volver a sumar de a tres: “Era algo que veníamos necesitando hace bastante tiempo. Más allá del resultado, la forma en que se jugó fue bastante buena. Estoy contento por los compañeros que pudieron sumar sus primeros minutos en esta temporada, tanto Eduardo como los demás chicos”, comenzó diciendo.

Respecto a estas semanas de trabajo con el nuevo entrenador, señaló: “Estamos adquiriendo la forma en la que él quiere que el equipo juegue. Nos estamos identificando con él”.

Consultado sobre la meta de clasificar a copas internacionales, respondió: “Es el objetivo que tenemos todos, como grupo, institución y dirigencia. Es muy importante si se llega a dar, pero hoy tenemos que pensar partido a partido”.

Finalmente, sobre su rendimiento personal, comentó: “En lo personal me siento muy feliz, es algo que uno espera. Desde que llegó el profe, le ha dado mucha confianza a todos, no solo a mí. Siempre que uno entra a la cancha y puede sumar minutos es positivo”, sentenció Méndez.