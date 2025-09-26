;

AUDIO. Aníbal Mosa revela que podrían vender el nombre del Estadio Monumental a una marca para financiar su remodelación

“En el directorio pasado entregamos avances para lo que sería la compañía de los naming rights, que nos va a ayudar a buscar los recursos”, señaló el presidente de Colo Colo.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Pese a volver a encontrarse con los triunfos, no todo son alegrías en Colo Colo, sino, que se lo digan Aníbal Mosa, presidente del club, quien tras la victoria ante Deportes Iquique abordó la compleja semana que vivió junto a Blanco y Negro y, de paso, dejó entrever una información inédita sobre la remodelación del Estadio Monumental.

“Me gustó cómo se paró el equipo, más allá de lo abultado del marcador. Nosotros queremos meternos en una copa internacional y creemos que el trabajo que está haciendo Fernando Ortiz está dando resultados”, señaló el mandamás albo en zona mixta.

Respecto a la cancelación del amistoso ante Ñublense en el receso por el Mundial Sub 20, indicó: “Hoy nos comunicaron que no tenían las autorizaciones, algo que nos pareció muy extraño. Bueno, ustedes saben que hoy en día está muy complicado poder organizar un partido. De todas formas, el equipo va a jugar; queremos tener 3 o 4 partidos antes de ese duelo con Coquimbo”.

Consultado por la petición de renuncia que algunos hicieron en su contra, respondió: “Nunca me hubiese esperado que algunas personas de la mesa pidieran la renuncia del presidente 48 horas antes de un partido. Es una irresponsabilidad tremenda. Creo que las soluciones no son esas. Además, los argumentos que dieron son de una bajeza tremenda; utilizar a los dos niños que murieron el 10 de abril solo abre una herida enorme en los colocolinos”.

¿Replican al Claro Arena para remodelar el Monumental?

Una de las inquietudes que rondan en la hinchada es la remodelación del estadio, proyecto que tras la maqueta presentada a principios de año no tuvo mayores avances. Hoy, sin embargo, Mosa reveló un matiz importante.

“Estamos trabajando silenciosamente. En el directorio pasado entregamos avances para lo que sería la compañía de los naming rights, que nos va a ayudar a buscar los recursos”, dijo el presidente, dejando en claro que una de las fórmulas que barajan es vender el nombre del recinto a una marca para financiar parte de las mejoras en la infraestructura.

En esa misma línea, añadió: “El tema de los accesos biométricos es súper importante, porque colocará al Monumental a la par de los estadios más importantes del mundo”.

