VIDEO. Fernando Ortiz se crece tras golear a Iquique y ya piensa en Coquimbo: “Iremos a ganarle al puntero de visita”

“Ganamos un partido importante, más allá de la posición que ocupe el rival en el torneo”, señaló el DT de Colo Colo en conferencia de prensa.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Fernando Ortiz consiguió su primer triunfo desde que asumió la banca de Colo Colo. El “Cacique” goleó 4-0 a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, reponiéndose de la caída en la Supercopa ante Universidad de Chile y ya pensando en alcanzar los puestos de torneos internacionales.

Se lo acabo de decir a los chicos en el vestuario: el resultado es una consecuencia del trabajo que hemos hecho; ellos son los protagonistas de este deporte. Ganamos un partido importante, más allá de la posición que ocupe el rival en el torneo”, señaló el DT argentino en conferencia de prensa.

Sobre el debut de Eduardo Villanueva, comentó: “Me gustó el compañerismo de todos los jugadores con Eduardo y, a mi manera de verlo, él ha respondido de una manera muy satisfactoria. Fernando me comentó que tenía un dolor en la rodilla, que por un momento se le trabó y eso lo asustó”.

Respecto al rol de Arturo Vidal en la cancha, indicó: “Es una posición que conoce. Contra este rival necesitábamos una buena circulación de juego y él la podía dar. La charla que tuve con él queda entre nosotros, pero sabe lo que yo quiero y pretendo para el equipo”.

Consultado por la gran cantidad de situaciones de gol generadas, explicó: “Yo no soy amante de las estadísticas. Me voy satisfecho cuando veo que todos van por el mismo camino, cuando la idea que uno tiene en la cabeza se refleja en el campo de juego. Esos números son la consecuencia del trabajo de la semana”.

Próxima parada: Coquimbo Unido de visita

“Nuestro próximo rival es el puntero, no puedo pensar en nada más que ganarle a Coquimbo. Ahora tenemos unos días de descanso; el martes ya estaremos preparando cómo le vamos a ganar de visitante al puntero”, afirmó sobre el siguiente desafío.

Para cerrar, Ortiz reveló la fórmula que usará para ir en busca del resultado en el norte. “Tenemos que ser intensos como lo fuimos en este partido. Más de 70 minutos con la misma intensidad, no importa el rival que esté enfrente. Somos el club más grande del país; iremos a Coquimbo a proponer”, sentenció.

