Colo Colo suma su primera victoria en la "era Ortiz" y hunde aún más a Deportes Iquique en la tabla

En duelo pendiente por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, Fernando Ortiz sumó su primera victoria al mando de Colo Colo con una expresiva goleada 4-0 sobre Deportes Iquique, ante 19.934 en el Monumental.

Desde un comienzo, el “Cacique” fue absoluto dominador del ritmo de juego, acorralando a los nortinos, que flaquearon sobre todo por el costado izquierdo de su zaga.

Felipe Méndez y Lucas Cepeda tuvieron chances claras para abrir la cuenta en los primeros 20 minutos. Aunque Steffan Pino esbozó una reacción, los albos insistieron y acumularon chances, con el ex Santiago Wanderers como el principal estandarte ofensivo.

Así las cosas, al minuto 38, en una secuencia de solo zurdos, Marcos Bolados rompió la resistencia de la zaga celeste con un tiro cruzado.

En el segundo lapso, Claudio Aquino pudo ampliar la ventaja con una lucida maniobra a los 52 minutos, mientras que César González exigió a tal punto a Fernando de Paul con un remate a los 55 que el portero terminó lesionándose, debiendo entrar Eduardo Villanueva en su reemplazo.

Sin embargo, Colo Colo no resintió mayormente aquello, más aún cuando, a los 64 minutos, Mauricio Isla amplió la ventaja al capturar un rebote tras un remate doble al poste de Lucas Cepeda.

Edson Puch pudo descontar a los 74 minutos, pero tras picar un penal en el horizontal, fue erróneamente a buscar el rebote y, pese a convertir, su tanto fue invalidado.

Ya tras ello, Colo Colo acabó con cualquier otro tipo de resistencia por parte de Deportes Iquique y consumó un claro 4-0 a su favor, con goles de otros dos resistidos en el club: Claudio Aquino, mediante tiro penal a los 81 minutos; y Arturo Vidal, que convirtió a los 86 minutos.

Con esta goleada, los albos llegaron a los 34 puntos, instalándose en el octavo lugar del Campeonato Nacional 2025, a cuatro unidades de la zona de clasificación a Copa Sudamericana; mientras que los “Dragones Celestes” se estancaron en el fondo de la tabla, con 14 puntos y una diferencia de gol de -26.