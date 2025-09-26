;

VIDEOS. Colo Colo suma su primera victoria en la “era Ortiz” y hunde aún más a Deportes Iquique en la tabla

Los albos impusieron su mayor nivel en el Monumental y golearon 4-0 al colista de la Primera División.

Carlos Madariaga

Colo Colo suma su primera victoria en la “era Ortiz” y hunde aún más a Deportes Iquique en la tabla

Colo Colo suma su primera victoria en la “era Ortiz” y hunde aún más a Deportes Iquique en la tabla / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En duelo pendiente por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, Fernando Ortiz sumó su primera victoria al mando de Colo Colo con una expresiva goleada 4-0 sobre Deportes Iquique, ante 19.934 en el Monumental.

Desde un comienzo, el “Cacique” fue absoluto dominador del ritmo de juego, acorralando a los nortinos, que flaquearon sobre todo por el costado izquierdo de su zaga.

Revisa también:

ADN

Felipe Méndez y Lucas Cepeda tuvieron chances claras para abrir la cuenta en los primeros 20 minutos. Aunque Steffan Pino esbozó una reacción, los albos insistieron y acumularon chances, con el ex Santiago Wanderers como el principal estandarte ofensivo.

Así las cosas, al minuto 38, en una secuencia de solo zurdos, Marcos Bolados rompió la resistencia de la zaga celeste con un tiro cruzado.

En el segundo lapso, Claudio Aquino pudo ampliar la ventaja con una lucida maniobra a los 52 minutos, mientras que César González exigió a tal punto a Fernando de Paul con un remate a los 55 que el portero terminó lesionándose, debiendo entrar Eduardo Villanueva en su reemplazo.

Sin embargo, Colo Colo no resintió mayormente aquello, más aún cuando, a los 64 minutos, Mauricio Isla amplió la ventaja al capturar un rebote tras un remate doble al poste de Lucas Cepeda.

Edson Puch pudo descontar a los 74 minutos, pero tras picar un penal en el horizontal, fue erróneamente a buscar el rebote y, pese a convertir, su tanto fue invalidado.

Ya tras ello, Colo Colo acabó con cualquier otro tipo de resistencia por parte de Deportes Iquique y consumó un claro 4-0 a su favor, con goles de otros dos resistidos en el club: Claudio Aquino, mediante tiro penal a los 81 minutos; y Arturo Vidal, que convirtió a los 86 minutos.

Con esta goleada, los albos llegaron a los 34 puntos, instalándose en el octavo lugar del Campeonato Nacional 2025, a cuatro unidades de la zona de clasificación a Copa Sudamericana; mientras que los “Dragones Celestes” se estancaron en el fondo de la tabla, con 14 puntos y una diferencia de gol de -26.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad