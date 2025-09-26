En la goleada 4-0 sobre Deportes Iquique, Eduardo Villanueva tuvo su debut profesional con Colo Colo, ingresando en el segundo tiempo tras la lesión de Fernando De Paul.

“Me sentía preparado, ya había tenido dos amistosos, entonces venía con confianza. El cuerpo técnico me dijo que hiciera lo que sé hacer y que disfrutara”, señaló el arquero a TNT Sports en la entrevista postpartido.

Respecto a la situación de su compañero, agregó: “Preocupado por Fernando, que es un gran compañero. Me ha aconsejado mucho y me ha ayudado en mi confianza y rendimiento. Hay que tener los pies sobre la tierra, seguir mejorando y tener paciencia”.

Sobre el triunfo, que llega en un momento clave de la temporada, Villanueva comentó: “Principalmente destaco la humildad en la derrota. Ha sido un año difícil, no han salido las cosas como esperábamos, pero también rescato el sacrificio que ha hecho el equipo. Soy consciente del esfuerzo que hacen día a día. Anímicamente lo necesitábamos y también por el cupo a copas internacionales”.

Finalmente, el joven arquero proyectó lo que viene: “Hay que ser muy humildes. Esto es una maratón, no una carrera, por ende, el esfuerzo tiene que ser constante. Los compañeros que entraron hoy (Leandro Hernández y Manley Clerveaux) también son fiel reflejo de lo que viví yo”, sentenció.