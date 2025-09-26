;

VIDEO. Eduardo Villanueva alzó la voz tras su debut triunfal en Colo Colo: “Me sentía preparado; anímicamente lo necesitábamos”

“Principalmente destaco la humildad en la derrota. Ha sido un año difícil”, mencionó el arquero que reemplazó al lesionado Fernando de Paul.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En la goleada 4-0 sobre Deportes Iquique, Eduardo Villanueva tuvo su debut profesional con Colo Colo, ingresando en el segundo tiempo tras la lesión de Fernando De Paul.

Me sentía preparado, ya había tenido dos amistosos, entonces venía con confianza. El cuerpo técnico me dijo que hiciera lo que sé hacer y que disfrutara”, señaló el arquero a TNT Sports en la entrevista postpartido.

Respecto a la situación de su compañero, agregó: “Preocupado por Fernando, que es un gran compañero. Me ha aconsejado mucho y me ha ayudado en mi confianza y rendimiento. Hay que tener los pies sobre la tierra, seguir mejorando y tener paciencia”.

Revisa también:

ADN

Sobre el triunfo, que llega en un momento clave de la temporada, Villanueva comentó: “Principalmente destaco la humildad en la derrota. Ha sido un año difícil, no han salido las cosas como esperábamos, pero también rescato el sacrificio que ha hecho el equipo. Soy consciente del esfuerzo que hacen día a día. Anímicamente lo necesitábamos y también por el cupo a copas internacionales”.

Finalmente, el joven arquero proyectó lo que viene: “Hay que ser muy humildes. Esto es una maratón, no una carrera, por ende, el esfuerzo tiene que ser constante. Los compañeros que entraron hoy (Leandro Hernández y Manley Clerveaux) también son fiel reflejo de lo que viví yo”, sentenció.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad