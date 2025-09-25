;

Tras interrupciones en Línea 1: Metro de Santiago anuncia importante medida de seguridad para evitar personas en las vías

El presidente del directorio de Metro remarcó que estos eventos son “externos a la operación”.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió al caso del hombre apuñalado durante una pelea ocurrida esta mañana al interior de la estación Franklin, de Línea 2 del Metro de Santiago.

“Cada día Metro mueve cerca de 2 millones y medio de pasajeros y es muy difícil evitar que no haya algún nivel de conflicto entre personas, y ocasionalmente ocurren situaciones más graves como la que tuvimos hoy”, dijo.

En esa línea, indicó que “estamos trabajando en aumentar la cantidad de guardias para prevenir que estas cosas ocurran, y al mismo tiempo poder actuar oportunamente para que no escalen”.

Metro anuncia medida de seguridad

Por segundo día consecutivo, se cerraron ciertas estaciones de Línea 1 por persona en la vía. Ante esto, el presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, señaló que buscan “disminuir esa cantidad de eventos que son externos a la operación”.

“Estamos trabajando en la instalación de puertas de andén, que permitirán disminuir en 60% la cantidad de incidencias que hay en la Línea 1”, informó.

