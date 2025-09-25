Tras interrupciones en Línea 1: Metro de Santiago anuncia importante medida de seguridad para evitar personas en las vías

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió al caso del hombre apuñalado durante una pelea ocurrida esta mañana al interior de la estación Franklin , de Línea 2 del Metro de Santiago.

“Cada día Metro mueve cerca de 2 millones y medio de pasajeros y es muy difícil evitar que no haya algún nivel de conflicto entre personas, y ocasionalmente ocurren situaciones más graves como la que tuvimos hoy”, dijo.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Ampliar

En esa línea, indicó que “estamos trabajando en aumentar la cantidad de guardias para prevenir que estas cosas ocurran , y al mismo tiempo poder actuar oportunamente para que no escalen”.

Metro anuncia medida de seguridad

Por segundo día consecutivo, se cerraron ciertas estaciones de Línea 1 por persona en la vía. Ante esto, el presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, señaló que buscan “disminuir esa cantidad de eventos que son externos a la operación”.