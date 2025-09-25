Metro de Santiago normaliza servicio en Línea 1 tras cierre de 7 estaciones

Pese a que la jornada ya había iniciado con un problema en la Línea 2, el Metro de Santiago reportó nuevamente el cierre de estaciones en Línea 1.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que el servicio solo funcionaba entre estación Los Dominicos y Estación Central.

Esta situación se dio por una persona en la vía, por lo que las estaciones U. de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo estaban cerradas.

08:38hrs. Las siguientes estaciones se encuentran cerradas y sin detención de trenes por persona en la vía.

❌U. de Santiago

❌San Alberto Hurtado

❌Ecuador

❌Las Rejas

❌Pajaritos

❌Neptuno

❌Neptuno

❌San Pablo

Sin embargo, y tras más de una hora, desde Metro informaron que se restableció el servicio.

De esta manera, toda la red se encuentra disponible.