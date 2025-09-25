Tras procedimiento de salud: Metro de Santiago restablece servicio en Línea 2

En horas de la mañana de este jueves 25 de septiembre, el Metro de Santiago informó problemas en la Línea 2.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que debido a un procedimiento de salud, la estación Franklin, de Línea 2, se encontraba cerrada y sin detención de trenes.

Además, indicaron que la combinación con Línea 6 estaba suspendida, por lo que llamaron a optar por alternativas.

Según pudo averiguar Radio ADN, el procedimiento se dio por una persona herida por apuñalamiento, mientras que los motivos de este ataque están en investigación.

En ese sentido, y tras varios minutos, se confirmó la reanudación del servicio en estación Franklin, por lo que toda la red se encuentra disponible.