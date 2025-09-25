;

VIDEO. Aglomeraciones en el Metro: así se encuentra Baquedano tras cierre de estaciones en Línea 1

Siete estaciones no están funcionando debido a una persona en la vía.

Juan Castillo

Marcelo Suárez

ADN

ADN

Durante esta jornada, y al igual que lo sucedido el pasado miércoles, el Metro de Santiago informó el cierre de estaciones en Línea 1.

Según indicaron desde la empresa, esta situación se dio por una persona en la vía, provocando complicaciones en materia vial y de transporte en la capital.

De esta forma, el servicio solo funciona entre estación Los Dominicos y Estación Central.

En ese sentido, Radio ADN pudo captar importantes aglomeraciones en la estación Baquedano (L1-L5), una de las estaciones neurálgicas de la red de transporte.

Cabe mencionar que las 7 estaciones que no están funcionando son:

  • U. de Santiago
  • San Alberto Hurtado
  • Ecuador
  • Las Rejas
  • Pajaritos
  • Neptuno
  • San Pablo

