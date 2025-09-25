Durante esta jornada, y al igual que lo sucedido el pasado miércoles, el Metro de Santiago informó el cierre de estaciones en Línea 1.

Según indicaron desde la empresa, esta situación se dio por una persona en la vía, provocando complicaciones en materia vial y de transporte en la capital.

De esta forma, el servicio solo funciona entre estación Los Dominicos y Estación Central.

En ese sentido, Radio ADN pudo captar importantes aglomeraciones en la estación Baquedano (L1-L5), una de las estaciones neurálgicas de la red de transporte.

Cabe mencionar que las 7 estaciones que no están funcionando son: