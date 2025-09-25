;

VIDEOS. Flamengo vence en penales a Estudiantes y se instala en las semifinales de la Copa Libertadores

A pesar del esfuerzo del “Pincha”, el equipo donde milita el chileno Erick Pulgar fue más efectivo desde los doce pasos y sacó pasajes a la ronda de los cuatro mejores, donde enfrentará a Racing.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Flamengo, sin el lesionado Erick Pulgar, obtuvo este jueves su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de vencer por penales a Estudiantes en la revancha de los cuartos de final que se disputó en el Estadio UNO de La Plata.

El partido arrancó con gran intensidad, con ambos equipos generando ocasiones de peligro desde los primeros minutos. De hecho, el “Mengão”, que ganó la ida 2-1, estuvo cerca de abrir la cuenta a los 30’ por medio de un remate del español Saúl Ñíguez, aunque el portero Fernando Muslera y el palo salvaron al “Pincha”.

Pese al claro aviso de los brasileños, fue el equipo de Eduardo Domínguez el que logró abrir el marcador. A los 45+2′, Gastón Benedetti irrumpió en el área de la visita tras un pelotazo largo de Santiago Núñez y, casi sin ángulo, sacó un potente zurdazo que dejó sin opciones a Agustín Rossi para desatar los festejos en La Plata.

Con la serie igualada 2-2, Flamengo tomó el protagonismo en el segundo tiempo y comenzó a marcar el ritmo del encuentro, mientras que Estudiantes retrasó sus líneas y apostó por el contragolpe, esperando un descuido del elenco de Filipe Luís para encontrar la segunda cifra.

Fue así como el propio Benedetti llegó a convertir el 2-0 en una contra letal del “Pincha” a los 73′. El lateral argentino aprovechó un pivoteo Guido Carrillo y quedó mano a mano con Rossi, a quien batió con una gran definición. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro chileno Piero Maza anuló el gol por posición de adelanto.

Sin sacarse más ventajas, el partido se resolvió en la tanda de penales, donde XX fue más efectivo y se impuso por 4-2 para obtener su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia donde ahora deberá enfrentar a Racing de Avellaneda.

La llave entre el “Mengão” y la “Academia” se disputará el 22 de octubre con el choque de ida en el Maracaná, mientras que la revancha se jugará el 29 del mismo mes en el Cilindro. El ganador de la serie sacará pasajes a la gran final del 29 de noviembre en Lima, Perú.

