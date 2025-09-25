;

VIDEO. Preocupación en la U: Matías Sepúlveda abandona tempranamente el duelo ante Alianza Lima

El hoy lateral de los azules salió reemplazado por lesión a los 32 minutos.

Carlos Madariaga

Preocupación en la U: Matías Sepúlveda abandona tempranamente el duelo ante Alianza Lima

Preocupación en la U: Matías Sepúlveda abandona tempranamente el duelo ante Alianza Lima / JAVIER TORRES

La U de Chile sufrió una complicación en la disputa de su partido de vuelta contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Todo luego de los problemas físicos que sufrió quien asistió a Lucas Assadi en el primer gol azul, Matías Sepúlveda.

El “Tucu” se vio complicado para continuar su recorrido por la banda izquierda y a los 32 minutos debió abandonar la cancha en camilla.

Felipe Salomoni sustituyó a Matías Sepúlveda, cuya dolencia, a priori, ya lo dejaría fuera del partido del domingo, cuando la U de Chile visite a Deportes La Serena en un duelo pendiente por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.

