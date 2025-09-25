;

VIDEO. “Nos quebró a todos cuando habló la conductora”: pasajera relata angustiante momento en Metro tras cierre estaciones por persona en las vías

“Pensamos que había sido una frenada normal, como las que ocurren siempre, pero fue mucho más fuerte”, relató.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

El cierre temporal de siete estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago marcó la mañana de este jueves, luego de que por una persona en las vías, se debiera suspender el servicio entre Estación Central y Universidad de Santiago.

Karin, una de las pasajeras que iba a bordo de uno de los trenes afectados, relató lo vivido. Según contó a Contigo en La Mañana, la frenada repentina provocó que muchos usuarios cayeran al suelo, generando momentos de gran confusión y miedo.

ADN

Agencia Uno / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Pensamos que había sido una frenada normal, como las que ocurren siempre, pero fue mucho más fuerte”, relató.

Revisa también

ADN

El momento más impactante, según la pasajera, ocurrió cuando la conductora del tren tomó el micrófono para informar lo sucedido. “Nos quebró a todos cuando habló, y lloraba, y nos hizo llorar a todos", comentó.

La pasajera destacó también la necesidad de reforzar medidas de seguridad en la red subterránea. “Esto te deja la sensación de que hay que poner más seguridad, como las barras que se han comentado. Yo viajo todos los días y cada día es un evento distinto, pero lo de hoy fue distinto, fue tremendo”, señaló.

Tras más de una hora de interrupción, Metro informó que el servicio fue restablecido y toda la red volvió a estar disponible. Según explicó la empresa, se activó el Código Sigma, protocolo que entrega apoyo psicológico a conductores y trabajadores que enfrentan emergencias de este tipo.

El hecho dejó una profunda impresión en los pasajeros, que vivieron en carne propia la angustia de una situación que, según Karin, “nos recordó que siempre puede haber alguien que está peor que uno, y eso es muy triste”.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad