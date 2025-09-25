El cierre temporal de siete estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago marcó la mañana de este jueves, luego de que por una persona en las vías, se debiera suspender el servicio entre Estación Central y Universidad de Santiago.

Karin, una de las pasajeras que iba a bordo de uno de los trenes afectados, relató lo vivido. Según contó a Contigo en La Mañana, la frenada repentina provocó que muchos usuarios cayeran al suelo, generando momentos de gran confusión y miedo.

“Pensamos que había sido una frenada normal, como las que ocurren siempre, pero fue mucho más fuerte”, relató.

El momento más impactante, según la pasajera, ocurrió cuando la conductora del tren tomó el micrófono para informar lo sucedido. “Nos quebró a todos cuando habló, y lloraba, y nos hizo llorar a todos", comentó.

La pasajera destacó también la necesidad de reforzar medidas de seguridad en la red subterránea. “Esto te deja la sensación de que hay que poner más seguridad, como las barras que se han comentado. Yo viajo todos los días y cada día es un evento distinto, pero lo de hoy fue distinto, fue tremendo”, señaló.

Tras más de una hora de interrupción, Metro informó que el servicio fue restablecido y toda la red volvió a estar disponible. Según explicó la empresa, se activó el Código Sigma, protocolo que entrega apoyo psicológico a conductores y trabajadores que enfrentan emergencias de este tipo.

09:51hrs.🟢 Se normaliza el servicio de trenes en #L1 https://t.co/cF2eRi0MzO — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

El hecho dejó una profunda impresión en los pasajeros, que vivieron en carne propia la angustia de una situación que, según Karin, “nos recordó que siempre puede haber alguien que está peor que uno, y eso es muy triste”.