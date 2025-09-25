Ministro de Economía y Ley contra Permisología: provocará “enorme estímulo a la inversión” y “generará más empleo”

Durante este jueves, en conversación con ADN Hoy, el ministro de Economía, Álvaro García, explicó algunos cambios que trae la “ley contra la permisología” que entrarán en vigor de inmediato tras su publicación en el Diario Oficial.

“Un jardín infantil para instalarse requiere seis trámites. Hasta esta semana, esos seis trámites debían hacerse uno después de otro; si cada uno demoraba dos meses, el proceso completo tomaba un año y dos meses. Ahora se podrán hacer en paralelo y completarse en solo dos meses”, señaló el secretario de Estado.

El proyecto de ley de permisos sectoriales, conocido como la “ley contra la permisología”, quedó listo para su promulgación tras recibir la aprobación de la Contraloría. La iniciativa, tramitada durante 18 meses en el Congreso, busca simplificar trámites y agilizar la ejecución de proyectos.

“La ley establece muchos mecanismos que todavía deben ser reglamentados, y estamos trabajando activamente para que antes de que concluya el gobierno la mayoría estén operativos. Esto facilitará varias cosas: muchos trámites que hoy requieren autorizaciones se eliminarán y bastará con una declaración jurada del titular del proyecto, comprometiéndose a cumplir la normativa vigente”, afirmó.

Entre los cambios, también destacó la categoría de proyectos estratégicos. “El compromiso es reducir a la mitad los tiempos de tramitación. Eso no solo agiliza la inversión, sino que también reduce costos y hace al país más atractivo. Las reducciones de tiempo se estiman entre un 30% y un 70%, y en un 50% para iniciativas estratégicas”, puntualizó.

Impacto en la inversión y empleos

Consultado por el impacto económico, sostuvo que “Chile tiene una cartera de proyectos de alrededor de 80 mil millones de dólares, la más grande en años. Esto permitirá que el producto crezca más rápido y se genere más empleo de calidad. De hecho, ya hemos visto resultados: el Banco Central informó que la tasa de inversión este año crecerá en torno a 5 o 6%, el doble de lo proyectado hace unos meses”.

Finalmente, valoró la inclusión del silencio administrativo: “Hoy casi todos los trámites tienen plazos definidos y los que no los tienen quedan cubiertos por la ley. Si alguien no recibe respuesta en los tiempos establecidos, el trámite se da por aprobado”.

“Existen dos tipos: el silencio positivo, que aprueba automáticamente si no hay respuesta, y el silencio negativo, que lo rechaza, pero le permite al titular reaccionar de inmediato. Esto obligará a las instituciones a cumplir los plazos vigentes, que hoy muchas veces se exceden. Y en el caso de los proyectos estratégicos, esos plazos se reducen a la mitad”, cerró.