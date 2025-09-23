;

VIDEOS y FOTOS. El recuerdo de Avellaneda se instala en Brasil: hinchas de Lanús son agredidos por la policía en Copa Sudamericana

En el partido que define al rival de Alianza Lima o la Universidad de Chile en semis del torneo internacional, se vivieron graves hechos de violencia.

La violencia en los estadios de Sudamérica vuelven a escribir historia negra en los torneos de Conmebol.

En el partido que juegan Lanús y Fluminense por los cuartos de Copa Sudamericana, el segundo tiempo tardó en reanudarse por disturbios entre los hinchas del club argentino con la policía de Brasil.

Situación similar a lo que sucedió con los fanáticos de la Universidad de Chile en Avellaneda, la cual ya está siendo recordada en Argentina en alusión a las sanciones impuesta por la Conmebol.

