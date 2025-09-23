La violencia en los estadios de Sudamérica vuelven a escribir historia negra en los torneos de Conmebol.

En el partido que juegan Lanús y Fluminense por los cuartos de Copa Sudamericana, el segundo tiempo tardó en reanudarse por disturbios entre los hinchas del club argentino con la policía de Brasil.

Situación similar a lo que sucedió con los fanáticos de la Universidad de Chile en Avellaneda, la cual ya está siendo recordada en Argentina en alusión a las sanciones impuesta por la Conmebol.

LOS PALAZOS DE LA POLICÍA BRASILEÑA A LOS HINCHAS DE LANÚS.





UNA VERGÜENZA



Siempre lo mismo cuando los argentinos viajan a Brasil, la policía brasilera reprimiendo y pegandole a los hinchas de Lanús

Lo que no te muestra la Conmebol. Disturbios en el Maracaná, vuelan gases, palazos y balas de goma. Una vergüenza lo de la policía brasilera con los hinchas de Lanús.