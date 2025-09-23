Urólogo aclara los problemas de salud que vive Miguel Russo: “Alguien que ha tenido cáncer de vejiga y próstata...”

La salud de Miguel Ángel Russo ha sido un tema más que preocupante para Boca Juniors en las últimas semanas, debido a distintos cuadros de deshidratación que han llevado al DT a ser internado en dos ocasiones.

La última vez que tuvo que ser hospitalizado fue este lunes, cuando en unos chequeos protocolares lo encontraron débil; sin embargo, finalmente no tuvo que pasar la noche bajo observación y hoy dirigió la práctica “Xeneize” sin problemas.

Estos problemas del entrenador de 69 años se originan por un tratamiento de cáncer de próstata al cual fue sometido en 2017. El doctor Roberto Vilches, en conversación con Las Últimas Noticias, explicó cómo esto afecta su vida cotidiana.

“Las personas que tienen más edad, por ejemplo, pueden deshidratarse y no darse cuenta, porque los mecanismos de la sed o de la necesidad de tomar líquido no están tan alertas como en una persona más joven”, comenzó diciendo el médico.

“Un paciente como Russo está expuesto a alteraciones de la uretra o de la próstata obstructivas, porque cada vez que uno hace una resección, la uretra —que es el tubo por donde se expulsa la orina— puede sufrir estrecheces. Eso genera un mal vaciamiento de la vejiga y, por ende, infecciones”, agregó.

Acerca de cómo nace el problema de Russo, sentenció: “Los hombres, en general, no tenemos infección urinaria a menos que estemos vaciando mal la vejiga. Pero alguien que tiene antecedentes de haber sido operado por cáncer de vejiga y de próstata debería descartar que no hayan quedado secuelas quirúrgicas obstructivas en la vía urinaria, que predisponen a que esta persona presente infección urinaria”.