Durante la jornada de este martes, Racing se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025 tras dejar en el camino a Vélez Sarsfield.

Luego del 1-0 conseguido en la ida, la “Academia” debía defender la ventaja como local en el Cilindro de Avellaneda, y así lo consiguió sin pasar mayores sobresaltos en su arco.

La primera mitad del encuentro fue de total dominio del equipo de Gabriel Arias que fue suplente, mismo caso que Claudio Baeza y Diego Valdés en el “Fortín”. La polémica de los primeros 45 minutos fue un posible penal y tarjeta a favor de Racing, que el juez desestimó.

La ocasión más clara del cuadro de Liniers llegó en el segundo tiempo, cuando tras un remate de afuera del área de Imanol Machuca, Facundo Cambeses cometió un grosero error, aunque finalmente terminó controlando la pelota antes de que cruzara la línea. Si bien el árbitro cobró gol en primera instancia, el VAR desestimó la conquista.

¡SE SALVÓ LA ACADEMIA! Machuca marcaba el 1-0 de Vélez, pero la pelota no terminó de ingresar por completo y fue anulado.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yLXGhcYpI3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Las ilusiones de Vélez Sarsfield se culminaron cerca del final, cuando Santiago Solari (82′) solo tuvo que empujar un gran centro de Gabriel Rojas para desatar la locura en Avellaneda y sellar la eliminatoria.

¡¡GOL DE RACING!! GRAN ASISTENCIA DE ROJAS Y DEFINICIÓN DE SOLARI PARA EL 2-0 GLOBAL DE LA ACADEMIA ANTE VÉLEZ.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sXLBhuMUX8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Tras el 2-0 en el global, Racing selló su clasificación a semifinales, donde espera rival de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.