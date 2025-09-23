;

VIDEOS. Racing volvió a triunfar ante Vélez y se convirtió en el primer semifinalista de Copa Libertadores

Gabriel Arias fue suplente en la “Academia”, misma situación que Claudio Baeza y Diego Valdés en el “Fortín”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Durante la jornada de este martes, Racing se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025 tras dejar en el camino a Vélez Sarsfield.

Luego del 1-0 conseguido en la ida, la “Academia” debía defender la ventaja como local en el Cilindro de Avellaneda, y así lo consiguió sin pasar mayores sobresaltos en su arco.

La primera mitad del encuentro fue de total dominio del equipo de Gabriel Arias que fue suplente, mismo caso que Claudio Baeza y Diego Valdés en el “Fortín”. La polémica de los primeros 45 minutos fue un posible penal y tarjeta a favor de Racing, que el juez desestimó.

La ocasión más clara del cuadro de Liniers llegó en el segundo tiempo, cuando tras un remate de afuera del área de Imanol Machuca, Facundo Cambeses cometió un grosero error, aunque finalmente terminó controlando la pelota antes de que cruzara la línea. Si bien el árbitro cobró gol en primera instancia, el VAR desestimó la conquista.

Las ilusiones de Vélez Sarsfield se culminaron cerca del final, cuando Santiago Solari (82′) solo tuvo que empujar un gran centro de Gabriel Rojas para desatar la locura en Avellaneda y sellar la eliminatoria.

Tras el 2-0 en el global, Racing selló su clasificación a semifinales, donde espera rival de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

