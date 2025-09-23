Adiós al VAR: la innovadora medida arbitral que probará la FIFA en el Mundial Sub 20 de Chile

El Mundial Sub 20 en nuestro país está a días de comenzar y, para esta edición de la cita planetaria juvenil, la FIFA decidió experimentar con una medida innovadora en el arbitraje.

En esta Copa del Mundo no existirá el VAR tal como lo conocemos. En su reemplazo se utilizará una versión “low cost” llamada FVS (Football Video Support).

Esta herramienta, en lugar de otorgar el poder a los árbitros en la cabina para revisar las acciones polémicas, deja todo en manos de los entrenadores, quienes contarán con una tarjeta verde para solicitar la revisión de situaciones que, a su juicio, sean injustas.

Cada técnico tendrá dos oportunidades para pedir que se revise una acción. En caso de que lo protestado por el DT sea acertado, mantendrá la tarjeta. En cambio, si el árbitro estima que su decisión inicial era correcta, el entrenador perderá una de sus solicitudes.

Las situaciones en las que un entrenador puede pedir revisión mediante el FVS son las mismas que contempla el VAR: validación de goles, penales y expulsiones.

No es la primera vez que la FIFA experimenta con esta modalidad de arbitraje, ya que en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024 también fue utilizada.