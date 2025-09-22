La participación que tendría el Presidente Boric en el partido de despedida de ídolos de la UC: “Adiós Capitanes”

El próximo domingo 28 de septiembre, en el estadio Claro Arena, se llevará a cabo el partido de despedida de Cristián Álvarez, Milován Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, capitanes históricos de Universidad Católica.

El evento, denominado “Adiós Capitanes”, contará con la participación de varios jugadores y exfutbolistas ligados a la institución. Además, se podrían sumar otros invitados especiales, uno de ellos sería el Presidente Gabriel Boric, reconocido hincha “cruzado”.

Según pudo conocer ADN Deportes, el Mandatario ya recibió la invitación para participar del encuentro. Incluso, estaría evaluando jugar algunos minutos en la cancha del Claro Arena.

La organización del evento “Adiós Capitanes” ha estado en contacto con el equipo de trabajo que tiene el Presidente Gabriel Boric, quien este lunes arribó a Nueva York, Estados Unidos, para participar de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. El jefe de Estado desarrollará una intensa agenda en la ciudad estadounidense hasta el jueves 25 de septiembre.