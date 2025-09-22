El presidente Gabriel Boric arribó este lunes 22 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, para realizar su última intervención como Jefe de Estado ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su estadía, que se extiende hasta el jueves 25, el Mandatario promoverá la adhesión al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo central del viaje es reafirmar el compromiso de Chile con el multilateralismo, el fortalecimiento de la democracia y la protección del medioambiente. En esa línea, la agenda contempla foros de alto nivel junto a otros líderes mundiales.

La comitiva oficial está integrada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la expresidenta Michelle Bachelet; el canciller Alberto van Klaveren; y las ministras Javiera Toro, Antonia Orellana y Maisa Rojas. También forman parte la senadora Alejandra Sepúlveda; los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker; y la diputada Camila Rojas.

Según el itinerario, el martes 23 Boric participará en la apertura y debate de la 80ª Asamblea General de la ONU, que conmemora los 80 años de la creación del organismo. Esta instancia marca el inicio formal de las sesiones de alto nivel.

El miércoles 24 el Presidente intervendrá en la segunda reunión de la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, junto a los mandatarios de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), España (Pedro Sánchez), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsi). El encuentro busca reforzar la defensa activa de los valores democráticos y dar continuidad al proceso iniciado en 2024 por Brasil y España, impulsado además por Colombia, Uruguay y Chile, que acogió la reunión preparatoria “Democracia Siempre” en Santiago, en julio de 2025.

Evento especial en honor a José “Pepe” Mujica

Ese mismo miércoles, Boric asistirá a la Cumbre del Clima 2025, antesala de la COP30 en Belém, Brasil, con foco en acelerar la acción para cumplir el Acuerdo de París y limitar el calentamiento a 1,5°C. Por la tarde, participará en un evento especial en honor a José “Pepe” Mujica en el edificio BNP Paribas de Nueva York.

El jueves 25 estará dedicado a reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales. El Jefe de Estado sostendrá encuentros con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con la ex primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, integrante de la ONG ambientalista Conservation International. Posteriormente, el Presidente emprenderá regreso a Chile el mismo jueves, con arribo previsto a Santiago durante la madrugada del viernes 26.