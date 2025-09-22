;

Atentos en Colo Colo: dirigente de Peñarol aborda posible negociación para comprar a Brayan Cortés

El portero chileno está a préstamo en el club uruguayo hasta diciembre de este año. Sin embargo, existe una opción de compra por un monto que se podría negociar, advierten desde Peñarol.

A dos meses de la llegada de Brayan Cortés a Peñarol, desde el club uruguayo miran con buenos ojos el rendimiento que está mostrando el arquero chileno, quien hasta la fecha lleva 9 partidos jugados y en 5 de ellos dejó su arco en cero.

Jorge Nirenberg, dirigente del elenco charrúa, conversó con ADN Deportes y destacó la rápida adaptación que tuvo el exportero de Colo Colo. “Brayan cayó muy bien en el plantel de Peñarol. Es como si llevara muchos años en el club. Eso se lo ganó por su forma de ser. Él es muy amable”, señaló.

Sobre las actuaciones del iquiqueño, aseguró que “ha tenido partidos muy interesantes, atajando balones importantes, remates que parecían gol. La gente está muy contenta con él y el equipo se siente seguro con Brayan en el arco”.

¿Seguirá Brayan Cortés en Peñarol el 2026?

Brayan Cortés partió a préstamo a Peñarol por seis meses, proveniente de Colo Colo, pero el club uruguayo tiene la opción de comprar al guardameta por un monto que se acercaría a los 1.4 millones de dólares.

“Seguramente si Brayan mantiene su nivel, el hecho de ejecutar la opción de compra se acerca más a una posibilidad. La parte económica también jugará lo suyo, pero en el arco es diferente, porque tienes que tener dos arqueros de jerarquía. Eso se evaluará después de que termine el campeonato”, comentó Jorge Nirenberg.

“Si bien, están las cláusulas y el preacuerdo, eso puedo cambiar, de alguna manera se puede negociar. Para eso tenemos que esperar a que finalice el torneo, en diciembre”, concluyó el dirigente de los “carboneros”.

