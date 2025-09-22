“Con los pies en la tierra”: Ian Garguez aclara el objetivo de La Roja en el Mundial Sub 20

Ian Garguez, defensa de La Roja Sub 20, anticipó el debut contra Nueva Zelanda en el Mundial que se jugará en nuestro país y que comenzará este sábado 27 de septiembre.

“Ha sido un camino duro. Hemos trabajado bien y nos vemos fuertes. Vamos a dar lo mejor de nosotros para tratar de sacar el mejor resultado posible en esta fase de grupos”, señaló el jugador de Palestino tras el entrenamiento que tuvo la selección chilena este lunes.

Sobre el objetivo que tiene el plantel para esta cita planetaria, el lateral derecho aseguró que “nuestras metas son las más altas, así que siempre nos vamos a proponer lo mejor, lo más alto. Obviamente, el objetivo mayor es salir campeón, pero hay que ir partido a partido, con los pies en la tierra. Cada partido será distinto y tenemos que sacar el mejor resultado posible”.

Además, Ian Garguez se refirió a la situación Iván Román, una de las figuras de La Roja Sub 20, quien no fue liberado por Atlético Mineiro para jugar el Mundial. “No dependía de él. Obviamente, él siempre quiere estar en la selección, pero lo quiso su club. Ya tenemos compañeros que suplirán su ausencia”, comentó.

Por último, el zaguero nacional le dejó un mensaje a los hinchas chilenos. “Que nos apoyen y que confíen en nosotros. Estamos contentos porque el estadio estará prácticamente lleno para nuestro primer partido. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Es un orgullo vestir la camiseta de Chile y más en el Estadio Nacional lleno”, concluyó.