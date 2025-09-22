;

VIDEO. Fiscalía libera crudo registro de fatal atropello a niña de 11 años en Pucón

Scarlett Delgado murió tras tres días hospitalizada; el imputado tenía la licencia suspendida por una condena previa.

Un video de seguridad registró el momento en que un conductor en estado de ebriedad atropelló a Scarlett Delgado Jara (11) y a su tío en Pucón, Región de La Araucanía, tras no respetar un cruce peatonal demarcado. El hecho ocurrió la noche del jueves 18 de septiembre, cuando el vehículo circulaba a alta velocidad por la zona; una tercera persona evitó el impacto por escasos centímetros.

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Pucón y luego derivada al Hospital Regional de Temuco con lesiones de extrema gravedad. Pese a los esfuerzos médicos realizados durante el fin de semana, falleció el domingo. Su tío permanece hospitalizado, fuera de riesgo vital.

La muerte de Scarlett conmocionó a la comunidad escolar y local. Como medida de contención, su colegio resolvió suspender clases los días lunes y martes, mientras equipos psicosociales activan apoyos para estudiantes y docentes.

El conductor fue identificado como Javier Alejandro Cuevas Barazarte. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, conducía en estado de ebriedad y mantenía la licencia suspendida por una condena previa por el mismo delito.

El imputado fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones gravísimas. La Fiscalía detalló que el siniestro se produjo cuando el vehículo no respetó el paso peatonal donde cruzaban la niña y su familiar.

El Juzgado de Garantía de Pucón acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de Cuevas, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La investigación seguirá con peritajes de accidentología vial, revisión de cámaras y declaraciones de testigos.

El caso reabrió el debate sobre la reincidencia en delitos asociados a alcohol y conducción y el cumplimiento de sanciones como la suspensión de licencia, en particular en sectores con alto flujo peatonal.

