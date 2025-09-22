Hombre es apuñalado por su pareja tras discusión en Estación Central: estaban sus hijos menores de edad presentes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una mujer habría apuñalado a su cónyuge en medio de un nuevo episodio de violencia intrafamiliar en la comuna de calle Toro Mazote, Estación Central.

El hombre, de nacionalidad venezolana y en situación irregular en Chile, habría resultado con dos heridas cortopunzantes y fue trasladado consciente al pabellón de reanimación de la Posta Central, mientras su estado permanece reservado.

Carabineros detuvo a la mujer y dejó a los niños involucrados bajo custodia policial. Un testigo presencial estaría declarando ante las autoridades por el hecho de VIF, aunque de manera parcial.

Había dos niños presentes

El hecho se produciría tras tensiones acumuladas desde el pasado 18 de septiembre, marcadas por episodios previos de violencia del hombre hacia su cónyuge y los hijos.

Según el Teniente Bastián Masías, Oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Central, “los mismos Carabineros trasladaron a la víctima a la Posta Central, llegó en calidad de grave, pero al momento se mantiene fuera de riesgo ni algún otro procedimiento”.

En la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja, de 8 y 10 años, quienes “por instrucción de la Fiscalía, quedaron a disposición de la familia de los mismos niños”, explicó Masías.